“È lei” Resti umani nel pozzo La notizia terribile Scomparsa nel 2010 | di lei si era

(Di giovedì 29 marzo 2018) Una scoperta macabra che potrebbe far luce su un mistero che dura da 8 anni. A Porto Recanati, in provincia di Macerata, in unutilizzato per i rifiuti nei dintorni dell’Hotel House – un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga – sono stati ritrovati idi una ragazza. Lo hanno scoperto gli investigatori di Guardia di Finanza e Polizia con l’aiuto dei vigili del fuoco che stavano scavando nella zona dal pomeriggio dopo il ritrovamento di altre ossa. A quanto si apprende infatti ci sarebbero anche altri corpi in fondo al. Uno potrebbe essere quello di Cameyi Mosammet, la ragazza bengalesenela Ancona. La 15enne, di cui si era occupata anche la trasmissione di Federcia Sciarelli Chi l’ha Visto?, Era stata vista l’ultima volta entrare nell’albergo sabato 29 maggio. Quel giorno non era andata ...