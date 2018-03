E' arrivato il tempo delle trattative per stabilizzare i lavoratori

È arrivato Buran. Come sarà il tempo in Italia fino a giovedì : L'eccezionale ondata di freddo siberiano annunciata da giorni irrompe in queste ore anche in Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica. L'aria gelida investirà più il centro-nord del Paese, anche se in forma un pochino più attenuata sentire sentire i suoi ...