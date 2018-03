Dybala | accordo con l’Atletico Madrid | 150 mlioni alla Juve

Dybala - accordo con l'Atletico Madrid : in Spagna rilanciano : C'è l'Atletico Madrid nel futuro di Paulo Dybala . Almeno secondo Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, che parla di accordo raggiunto tra l'entourage di Dybala e i colchoneros ...

Juventus - Dybala vola a Madrid : accordo ad un passo con il Real! [CIFRE - DETTAGLI] : Dybala-Real Madrid, accordo vicino. La Juventus è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Spal, il distacco dal Napoli adesso è solo di due punti, duello fino all’ultima giornata per lo scudetto mentre in Champions League il pensiero è rivolto al doppio incontro dei quarti di finale contro il Real Madrid. Nel frattempo movimento anche per quello che riguarda il mercato, si preannuncia un’estate caldissima. Nel ...