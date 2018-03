Due modi (quasi) fantascientifici per aggiustare le buche nelle strade : Si sta per avverare il sogno di ogni sindaco: buche riparate senza che nessuno se ne accorga, risorse che si liberano nel bilancio, tunnel crepati che si aggiustano da soli grazie ad un batterio, il cui unico merito sarebbe quello di produrre nel modo più antico del mondo un composto chimico che risistema il calcestruzzo. Spese quasi a zero, niente maestranze, tanto tempo e tanti soldi in più da utilizzare a scopo soluzione ...

Modica - bullismo in corso Umberto : individuati Due ragazzi : Due ragazzini sono stati segnalati all'autorità giudiziaria dalla Polizia Locale di Modica per atti di bullismo.

Obesità e diabete : il bypass gastrico può essere più efficace nel combattere le Due malattie rispetto alle modifiche allo stile di vita : Le persone con livelli preoccupanti di Obesità e scarso controllo del diabete di tipo 2 hanno due differenti opzioni per migliorare la loro salute: la chirurgia bariatrica oppure un’approfondita gestione dello stile di vita. In uno studio clinico randomizzato, gli scienziati dello Joslin diabetes Center e del Brigham and Women’s Hospital (BWH) hanno scoperto che i pazienti curati con una forma di chirurgia bariatrica, conosciuta come bypass ...

“A letto si crede un dio - ma la verità è che…”. Bomba sul supervip : figuraccia! La sua famosa e bellissima ex esce allo scoperto e racconta di com’era l’intimità tra loro Due : emergono particolari davvero scomodi… E ora la sua fama? : È una delle tante “scaricate” da Cristiano Ronaldo. Ma di lei si è parlato a lungo, prima, durante e dopo. Come l’ha lasciata? Con un sms dopo un anno di fidanzamento: da allora ha giurato vendetta al fantasista portoghese del Real Madrid. A quasi dieci anni dalla fine della loro relazione, Nereida Gallardo non risparmia frecciate al veleno contro il campione. “A letto si crede un dio, ma dopo una volta si ...

Due artisti di Modica espongono a Stoccolma : La mostra svedese si propone di diffondere in un contesto internazionale le principali tendenze dell'arte italiana contemporanea

Con Open Tour Milan scopri Milano dalla comodità di un autobus a Due piani : Il Teatro e il Museo alla Scala, il Duomo con le sue terrazze, la Pinacoteca di Brera, il Museo Nazionale delle Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. Queste sono solo alcune delle attrazioni di Milano, che potrai raggiungere comodamente con i bus a due piani di Open Tour Milan. Due percorsi e oltre 37 ...