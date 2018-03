Due italiani su tre preferiscono il treno

Sorpresa Chelsea : Due allenatori italiani in corsa per il dopo-Conte : Secondo Il Corriere dello Sport il dopo Antonio Conte può essere italiano per il Chelsea . C'è un'idea Maurizio Sarri , tenuto sotto controllo dal club; il piano principale però porta al ritorno di Carlo Ancelotti .

Fisica - l'Europhysics Prize 2018 a Due italiani del PoliMi : Roma, 15 mar. , askanews, Lucio Braicovich e Giacomo Ghiringhelli del Politecnico di Milano sono stati premiati a Berlino dalla Condensed Matter Division della Società Europea di Fisica con il ...

Due albanesi si fingono italiani per fare il passaporto - arrestati : NAPOLI. Un poliziotto, questa mattina, preposto all'accettazione della modulistica per il rilascio del passaporto si è insospettito quando due utenti dichiaravano di essere cittadini italiani, pur non ...

Sci Nautico e Wakeboard - Due italiani alla 58ª edizione dei Moomba Masters : Scenderanno in acqua Nate Smith , USA, , i britannici Winter Frederick , campione del mondo in carica, e William Asher, gli australiani Adam Nicholas e Joel Howley e altri nomi famosi. Sono 19 le ...

Slovacchia - fermati Due italiani per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak : Tre uomini italiani sono stati arrestati in Slovacchia durante la notte nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giornalista Jan Kuciak, freddato una settimana fa con un colpo di pistola al petto insieme alla sua fidanzata.I due nomi diffusi dalla polizia slovacca - che però non ha ancora fatto sapere niente sulle motivazioni del fermo - sono i fratelli Bruno e Antonio Vadalà e il cugino Pietro Caprotta: il primo abita in una piccola ...

Slovacchia - media : “Arrestati l’imprenditore Vadalà e altri Due italiani per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak” : Tre imprenditori italiani sono stati arrestati dalla polizia slovacca per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak: si tratta di Antonino Vadalà, del fratello Bruno e del cugino Pietro Catroppa. A riferirlo è il quotidiano locale Korzar. Secondo i media locali, giovedì mattina la polizia ha fatto irruzione negli appartamenti dell’imprenditore, a Michalovce e a Trebisov, nell’est del Paese. Della famiglia Vadalà e dei presunti legami con la ...

Omicidio del giornalista slovacco - fermati Due cugini italiani | : Nella notte si è svolta una vasta operazione della polizia nelle città di Michalovce e Trebišov, in Slovacchia

Malattie rare - 250mila italiani colpiti : 42mila nuovi casi in Due anni : Malattie rare, 250mila italiani colpiti: 42mila nuovi casi in due anni L’Istituto superiore di sanità presenta i dati raccolti fino al 31 dicembre 2016. Salgono a oltre 250mila le persone affette da Malattie rare in Italia censiti dall’apposito Registro Nazionale, con quasi 42mila nuovi casi registrati nell’arco di due anni Continua a leggere L'articolo Malattie rare, 250mila italiani colpiti: 42mila nuovi casi in due anni ...

Sollevamento pesi : assegnati i titoli italiani al femminile. Entusiasmante il Duello tra Genny e Alessandra Pagliaro : I Campionati italiani di Sollevamento pesi si sono conclusi quest’oggi dopo una lunga giornata dedicata alle gare femminili. È stato un weekend importante quello tenutosi al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, in preparazione degli Europei di fine marzo a Bucarest. Tanti i duelli che hanno entusiasmato gli spettatori presenti, come il confronto tra le sorelle Pagliaro sulla pedana della categoria 48 kg. Nello ...

Passeggeri in sovrappeso in aereo? Per Due terzi degli italiani dovrebbero occupare sedili speciali XL : Passeggeri che danno calci al sedile davanti, altri che trascorrono tutto il viaggio con lo schienale reclinato, altri ancora che protestano per tutto il volo o il pianto incessante dei bambini; sono solo alcuni dei motivi per cui un viaggio in aereo può trasformarsi in un incubo. Ma per quasi due terzi degli italiani una delle cose più fastidiose che possono accadere in volo é capitare accanto a una persona in sovrappeso. La maggior parte ...

Auto si scontra con un tir in Austria : morti Due 20enni italiani - : L'impatto frontale è avvenuto nel primo mattino del 17 febbraio a Tösens, a 30 km dal confine con l'Italia. Un giovane che viaggiava con le due vittime è gravemente ferito. Illeso, ma sotto choc, il ...

Riconfermato direttore Vito Rubino di Cia Agricoltori Italiani Due Mari Taranto Brindisi : Taranto. Tutti confermati i direttori provinciali di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. La squadra dei direttori provinciali di Cia Agricoltori

Tutto pronto per il nuovo album de Il Volo : le prime anticipazioni tra il pop e Duetti sorprendenti con artisti italiani ed internazionali : L'uscita del nuovo album de Il Volo è sempre più vicina: il trio di tenori italiani è quasi pronto al ritorno discografico, con un nuovo progetto che sarà sorprendente. In occasione del Festival di Sanremo, i ragazzi de Il Volo sono stati ospiti di Claudio Baglioni nel corso della seconda serata, lo scorso mercoledì 7 febbraio. Durante la giornata, in un'intervista a Il Quotidiano hanno rilasciato diverse dichiarazioni che fanno ben sperare ...

Due italiani su 3 non sanno chi è candidato nel loro collegio. Ecco come fare per scoprirlo : A poco più di 2 settimane dalle Elezioni Politiche, il consenso appare fluido ed instabile: ad incrementare l’incertezza sull’esito del voto del 4 marzo sono anche le incognite della nuova Legge Elettorale. Secondo un sondaggio condotto nelle ultime 48 ore dall’Istituto Demopolis, appena un terzo dei cittadini è oggi a conoscenza del nome di almeno un candidato nel collegio uninominale in cui voterà. ...