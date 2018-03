Dossier preti gay | il vescovo | scusateci

Napoli. Francesco Mangiacapra denuncia preti gay : Dossier in Vaticano : Arriverà in Vaticano il dossier di più di 1200 pagine che denuncia l’esistenza di una presunta rete di preti gay.

Dossier preti gay trasmesso in Vaticano : 22.39 Sarà trasmesso in Vaticano il Dossier di oltre 1200 pagine che denuncia l'esistenza di una presunta rete di preti gay. Lo ha deciso l'arcivescovo di Napoli, card. Sepe, dopo aver visionato il faldone consegnatogli dall'escort Francesco Mangiacapra. "Anche se non risultano nomi riconducibili alla diocesi di Napoli resta la gravità dei casi denunciati", sottolinea Sepe, "se accertati coloro che hanno sbagliato dovranno pagare". Nessun caso ...

GIGOLO FRANCESCO MANGIACAPRA/ Dossier preti gay Campania : Diocesi “addolorati per errori - chiediamo perdono” : FRANCESCO MANGIACAPRA, il Dossier sui preti gay in Campania del GIGOLO "marchettaro": Diocesi «siamo addolorati per gli errori, chiediamo perdono». Curia Napoli, «mandiamo tutto in Vaticano»(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:46:00 GMT)