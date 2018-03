Dori Ghezzi in libreria con “Lui | io | noi” per raccontare la vita di Fabrizio De Andrè

domanipress

(Di giovedì 29 marzo 2018) Arriva in“Lui, io, noi” per la prima volta, la donna che dal 1974 è stata accanto aDe André, parla della suae del suo rapporto con il piú carismatico cantautore italiano. E riesce nel prodigio di restituirci un De André inedito, perché visto attraverso i suoi occhi.è stata ospite sulle pagine di Domanipress Leggi l’intervista esclusiva L’infanzia die quella di «Bicio», che mostra come la storia sia sempre stata una sola, anche quando loro non si conoscevano. Il primo incontro, a un premio musicale vinto da entrambi, durante il quale non smettevano di guardarsi. La nascita della figlia Luvi e la quotidianità campestre in Gallura. I mesi del sequestro, in cui a sostenerli fu proprio quel legame «fermo, limpido e accecante» che sarebbe continuato oltre il tempo. Un tempo sempre scandito dalla magia degli incontri: ...