Dopo il successo della scorsa edizione | torna il Teatro Festival

“Qui in studio c’è la mia scelta”. E Mariano Catanzaro si alza e va da lei. Corteggiatrici e pubblico di Uomini e Donne pietrificati : nessuno si aspettava già queste parole dal tronista. Ma ecco che è successo subito Dopo : Mariano Catanzaro è l’ultimo arrivato dei tronisti di Uomini e Donne. È tornato nella trasmissione di Maria De Filippi quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. I fan di Uomini e Donne non si saranno stupiti più di tanto dell’atteggiamento e della simpatia del tronista, che già anni fa si era fatto conoscere ...

Zerovskij di Renato Zero torna al cinema ad aprile Dopo il successo di incassi : Zerovskij di Renato Zero torna al cinema. In via del tutto inaspettata, l'artista annuncia la nuova programmazione del film tratto dallo spettacolo concepito per i suoi primi 50 anni di carriera, con altri spettacoli il 3 e 4 aprile nei medesimi cinema già ufficiali. Il grande successo di pubblico ha quindi permesso a Zerovskij di tornare sul grande schermo, dopo i primi 500mila euro incassati per la tre giorni al via dal 19 marzo. Una ...

“Trasformata”. La nuova Elisa Isoardi : come è cambiata la popolare conduttrice tv Dopo il successo di Matteo Salvini. Il nuovo look fa impazzire i fan : Il settimanale di gossip ‘Diva e donna’ ha scattato in esclusiva delle foto davvero molto particolari: mostrano l’arrivo di Matteo Salvini l’altro giorno a Palazzo Grazioli, a Roma, per l’incontro con Silvio Berlusconi. La novità assoluta? Al fianco del leader del Carroccio c’era la fidanzata Elisa Isoardi, alla sua prima uscita ufficiale da “first lady” del centrodestra. Mano nella mano con ...

FABRI FIBRA : ritorna live Dopo il grande successo del tour nei più importanti club d’Italia : dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club d’Italia, durante il quale FABRI FIBRA ha presentato al pubblico “FENOMENO”, ultimo disco di inediti certificato doppio platino da Fimi/GfK Italia, a grande richiesta il rapper torna live con LE VACANZE tour! Queste le date attualmente confermate del tour: 30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI) 9 luglio – Piazza della Loggia ...

“Un momento straziante”. Fabrizio Frizzi in lacrime. Dopo il ritorno in tv per il conduttore continuano le emozioni. Quello che è successo in diretta con il concorrente Andrea Saccone ha colpito tutti : Si è chiusa in bellezza l’esperienza di Andrea Saccone, lo studente 18enne di Cortona (frequenta lo Scientifico a Castiglion Fiorentino) che ha stabilito il nuovo record di partecipazioni consecutive al programma preserale di Rai Uno L’Eredità, condotto da Fabrizio Frizzi. Il ragazzo è stato 13 volte campione, partecipando per 14 serate di fila. Entrato nelle simpatie dei telespettatori, come testimoniato anche dal balzo di follower sul ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Video - la nuova sfida Dopo il successo (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Sant'Elpidio a Mare. Secondo appuntamento con "Scienza in contrada" : Dopo il successo dell'incontro sulle onde gravitazionali arriva "Sem in contrada" : ... iniziativa proposta dalla Magnifica Contrada Santa Maria in collaborazione con l'associazione culturale Eccetera e con FermHaMente , il Festival della scienza di Fermo, , nonché con il patrocinio ...

Arriva il tour di Mazzocchetti Dopo il successo di "Tale e quale show" : Mazzocchetti apprezzato in tutto il mondo per la sua camaleontica voce pop lirica, affronta un viaggio all'interno del suo vasto repertorio, che spazia da brani natalizi a pezzi indimenticabili come '...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Ecco cosa è successo Dopo la puntata : baci appassionati e notte in hotel : Francesco Monte ha ammesso le sue colpe in diretta? È questa l'ultima tesi di Striscia la notizia e nel frattempo, tra le pagine di Spy si è documentato l'incontro con Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:59:00 GMT)

“Ecco cosa mi è successo Dopo la diretta”. Eva Henger sconvolta. Durante il programma Alessia Marcuzzi ha usato parole molto pesanti verso l’ex naufraga - ma a quanto pare è niente in confronto al post-trasmissione. Ora le cose peggiorano e si mettono malissimo : “Non so più cosa fare…” : Le ultime notizie dall’Isola dei famosi sono pessime. Nel corso dell’ultima puntata del reality in studio se ne sono viste delle belle. Alessia Marcuzzi, non sapendo più come gestire la situazione canna-gate, è passata dallo stupore, alla sdrammatizzazione, per arrivare all’attacco frontale e a Eva Henger gliele ha cantate con tento di orchestrina in sottofondo. La madre di Mercedesz, che sta attraversando un periodo ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : cosa è successo Dopo L’Isola : L’Isola dei Famosi: Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme Durante la diretta di oggi di Mattino 5 nella parentesi dedicata all’Isola è stato parlato tra le altre cose anche dell’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha inoltre dichiarato che domani nel numero in uscita di Spy verrà spiegato nel dettaglio cosa è accaduto dall’uscita dagli studi di Cologno Monzese ...

Il successo di Flavio Insinna e Nino Frassica : quanto manca Dopo Fiction : Lo scorso anno è andata in onda la prima e unica stagione della famosa e apprezzata trasmissione televsiva, dal titolo Dopo Fiction, condotta dal presentatore Flavio Insinna, insieme a Nino Frassica. Questi due attori insieme hanno formato una grande coppia, capace di ottenere ascolti importanti: in ogni puntata ci sono stati come ospiti attori protagonisti indiscussi della Fiction di Rai Uno. Un esempio si ritrova nell'attrice Elena Sofia Ricci ...

Fabbricini : “Dopo l’insuccesso mondiale - abbiamo verificato che l’amore dei tifosi verso la Nazionale c’è” : “L’obiettivo è riannodare un filo d’amore, bisogna rinforzarlo. Dopo l’insuccesso mondiale, abbiamo verificato che l’amore dei tifosi verso la Nazionale c’è. Il mondo del calcio rappresenta la punta apicale dello sport italiano, questi 120 anni sono la maniera migliore per avvicinarci al territorio, lo faremo anche itinerante”. Lo ha detto il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini, a ...