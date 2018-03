Don Matteo 11 | Puntata 29 marzo 2018 | Anticipazioni

Nino Frassica lascerà Don Matteo come Simone Montedoro? Presto sul set per una fiction Mediaset : Nino Frassica lascerà Don Matteo? A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata della fiction Rai con Terence Hill, si parla di un altro possibile abbandono dopo quello di Simone Montedoro. L'addio al capitano ha lasciato una ferita aperta che non si è ancora rimarginata tanto che, settimana dopo settimana, sono tanti i fan che usano i social per nominare l'attore e ricordare quanto sia grande la sua assenza, ma se succedesse lo stesso con ...

"Don Matteo 11" - le anticipazioni dell'undicesima puntata : Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione...

La fiction Don Matteo : quale dei personaggi storici manca di più al pubblico? Video : Nel mese di gennaio è iniziata l'undicesima stagione [Video]della longeva serie televisiva #Don Matteo che vede la partecipazione di nuovi attori tra cui si annovera il nome di Federico Russo. Bisogna sottolineare che quest'ultima edizione si è caratterizzata per aver rivoluzionato il cast come conferma l'assenza di personaggi fondamentali per dare linfa alla #fiction: un esempio si ritrova nel capitano Giulio Tommasi. Quest'ultimo è stata per ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni del 29 marzo 2018 : Marco e Chiara - una nuova coppia? : Don MATTEO 11, Anticipazioni del 29 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Cosa farà Anna per non perdere Marco? Seba salva Sofia dal padre.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:46:00 GMT)

Don Matteo 11 – Undicesima puntata del 29 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E gli ascolti sono sempre altissimi, un vero record per una lunga serialitù. Una media di 7 milioni di telespettatori e uno share medio intorno al 29%. Questa sera nuove avventure, la decima puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con […] L'articolo Don Matteo 11 – Undicesima puntata del 29 marzo 2018 – Anticipazioni e trama. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

Don Matteo 11 undicesima puntata : anticipazioni 29 marzo 2018 : DON Matteo 11 undicesima puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 29 marzo 2018 con la undicesima puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla undicesima puntata. Leggi anche: TUTTO SU #DONMatteo11 | DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11 undicesima puntata: ...

Don Matteo 11 in onda il Giovedì Santo : verso il finale di stagione : Ascolti boom per Terence Hill nei panni del prete detective. Don Matteo 11 terrà compagnia ai telespettatori anche Giovedì 29

Anticipazioni Don Matteo 11 : trama dodicesima puntata di giovedì 5 aprile 2018 Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato all'undicesima stagione di Don Matteo [Video], la #Serie TV di Rai Uno interpretata magistralmente da Terence Hill. Ormai manca una sola puntata alla conclusione di quest'edizione e i telespettatori non vedono l'ora di vedere insieme la Capitana Anna insieme a Giovanni. Lo sceneggiato, a differenza dell'anno passato, ha avuto un sostanziale calo d'ascolti, passando dagli otto milioni di spettatori di ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 29 marzo : un’alleanza tra Cecchini e la ‘capitana’ : Dopo i primi dieci episodi (i cui ascolti restano strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo), giovedì 29 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ogni ...

Don Matteo 11 - undicesima puntata : riuscirà Anna a conquistare Marco? : Nell’undicesima puntata della fiction Don Matteo 11 vedremo Don Matteo e Seba preoccupati per la scomparsa di Sofia e Anna chiedere aiuto a Cecchini per una questione piuttosto delicata… L’amata fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo undicesimo e penultimo appuntamento, le cui protagoniste indiscusse saranno Anna Olivieri e Sofia. La Capitana stringerà un inaspettato patto con Cecchini mentre Sofia ...

L'assenza dell'attore Andres Gil nella serie Don Matteo Video : L'undicesima stagione della longeva serie televisiva #Don Matteo sta ottenendo un successo [Video] importante a conferma di una serie capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Possiamo definire questa stagione della fiction Don Matteo come quella del cambiamento: questo aspetto è evidenziato dalL'assenza di numerosi personaggi storici, tra cui si annovera il capitano Giulio Tommasi, interpretato dall'attore romano Simone ...

