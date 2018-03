Domenica In senza pace | nuova conduttrice in soccorso di Cristina Parodi?

“Ecco perché non se ne va!”. Benedetta Parodi e Domenica In. La sua presenza nel programma è stata un flop e ha fatto rabbrividire tutti (anche la sorella Cristina). Dopo vari ‘me ne vado!” esce fuori il vero motivo : La stagione di Domenica In in corso è un vero flop. Gli ascolti non premiano gli sforzi delle sorelle Parodi. Cristina ce la sta mettendo troppo, ma la sua conduzione non piace e non soddisfa neanche chi fa parte del programma. In una recente intervista Claudio Lippi, ospite fisso del programma, si è tolto qualche sassolino e è lamentato di una certa ‘supremazia’ della conduttrice: “Lo spettacolo ruota tutto intorno a lei”. Insomma poco ...

“Belen Rodriguez? Gabriel Garko? Ecco quanto prendono in tv”. Dopo le rivelazioni di Lorenzo Crespi a Domenica Live - ecco arrivare cifre e dettagli sui gettoni di presenza delle star. A parlare - uno che il meccanismo lo conosce bene da vicino : Ci sono argomenti che, più di qualsiasi altro, riescono puntualmente a scatenare riflessioni e polemiche negli spettatori del nostro piccolo schermo. Uno di questi, indubbiamente, è la questione dei gettoni di presenza che gli ospiti ricevono per la loro partecipazione a noti programmi televisivi. Soldi che solitamente vengono spesi per personaggi capaci di generare a loro volta guadagni ma che, quando sono troppi, finiscono per far ...

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della Domenica se ne va. Presenza elegante e professionale - e quella frase che è entrata di diritto nella storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

Domenica Live gaffe di Lorenzo Crespi svela il gettone di presenza : Nella puntata di “Domenica Live” tra i tanti ospiti di Barbara D’Urso c’è stato anche Lorenzo Crespi, che in questi giorni è stato al centro del gossip. Durante l’intervista con la D ‘Urso, Crespi si è lasciato sfuggire un particolare molto interessante. Crespi ha parlato della sua drammatica situazione. Una vita molto difficile dovuta alla malattia e alle precarie condizioni economiche in cui versa da ormai troppo tempo. Ma mentre ...

Lorenzo Crespi a Domenica Live / Quel gettone presenza che ha fatto infuriare il web : “Come uno stipendio…” : Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live cerca di spiegare le sue difficoltà ma Quel chiarimento sul gettore presenza fa letteralmente infuriare il web: “Come uno stipendio…”.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:35:00 GMT)

VICTORIA ZINNY/ Chi è la moglie di Remo Girone? Dall'incontro al primo bacio - amore senza fine (Domenica In) : VICTORIA ZINNY è la moglie storica dell'attore Remo Girone e può contare su una carriera internazionale di tutto rispetto, oggi ospite a Domenica In. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Domenica Live senza Barbara D'Urso Video : #Domenica Live potrebbe tornare in onda la prossima stagione televisiva senza #Barbara D'Urso. E' questa l'indiscrezione che sta facendo il giro della rete nel corso delle ultime ore. La D'Urso con i suoi programmi, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, consente a Mediaset di raggiungere grandi picchi di share e per questo la decisione dei vertici dell'azienda sembrerebbe un pò azzardata. Su Canale 5 [Video] quindi potrebbero arrivare dei ...

“Ti voglio aiutare”. La promessa di Barbara D’Urso. Ospite di Domenica Live - Paola Caruso ha raccontato il suo dolore e la sua speranza : “Posso solo piangere…”. in studio una commozione senza pari : Qualche tempo fa avevamo scoperto la vera storia di Paola Caruso. Sempre effervescente ed esuberante per la prima volta aveva raccontato, brevemente, a Barbara D’Urso il dramma della sua infanzia. In quell’occasione la ‘Bonas’ aveva fatto solo un breve riepilogo e per questo motivo Carmelita le aveva promesso che l’avrebbe invitata di nuovo in trasmissione per spiegare e raccontare bene. Così nella puntata del 4 ...

GUENDA GORIA/ Figlia di Maria Teresa Ruta - l'assenza dei genitori e l'amore per Stefano Rotondo (Domenica In) : GUENDA GORIA sarà ospite di Domenica In al fianco della madre Maria Teresa Ruta, per un confronto a tu per tu sul tema madri e figlie. Qual è il loro rapporto?(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:44:00 GMT)

“Ecco perché mi toglierò 4 costole…”. Paola Caruso choc a Domenica Live. La “Bonas” lo dice in diretta : è gelo tra il pubblico - poi senza perdere un attimo spiega le sue ragioni : Va bene, il lumite è stato superato davvero e ora possiamo dirlo con certezze. Peccato, però, che anche Paola Caruso voglia oltrepassarlo: “Voglio farmi togliere qualche costola per avere la vita stretta”. Paola Caruso a Domenica Live racconta il suo sogno: “Vorrei avere una vita stretta e dei glutei da brasiliana”. perché questa affermazione choc? Non un semplice desiderio. Per mutare il proprio corpo, la Caruso è ...

“Barbara D’Urso? C’è chi…”. Guerra aperta tra Cristina Parodi e Carmelita. La conduttrice di Domenica In - senza troppi giri di parole - lancia la frecciatina al veleno. Ops! : Durante la puntata del 14 gennaio di Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi hanno intervistato Alberto Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia, che proprio in quei giorni ha festeggiato i suoi 89 anni e la sua lunga e straordinaria carriera televisiva costellata di successi, rivelando anche pagine poco conosciute della sua vita. Grande elogio da parte di Alba Parietti, che aveva chiesto di intervenire, dicendosi ...

“Benedetta molla Cristina : ecco dove va”. Le sorelle Parodi si dividono. Domenica In - l’assenza della conduttrice più giovane si è fatta notare nella puntata scorsa. Ma nessuno poteva immaginare che sotto sotto ci fosse una ‘bomba’ del genere : Lo hanno chiamato ‘effetto Sanremo’, ma sta di fatto che è successo: la settimana scorsa Domenica In ha firmato il suo record stagionale nella puntata speciale andata in onda l’11 febbraio 2018. I dati di ascolto del Festival, ottimi per tutte le cinque serate, hanno travolto positivamente anche quelli della Domenica di Rai1, che ha toccato picchi come il 26,82% nella prima parte con 4,9 milioni di telespettatori, 23,16% ...