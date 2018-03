ilfattoquotidiano

: Disabili e lavoro, progetto di inclusione vince bando nazionale del terzo settore: 580mila… - TutteLeNotizie : Disabili e lavoro, progetto di inclusione vince bando nazionale del terzo settore: 580mila… - erregi69 : Disabili e lavoro, progetto di inclusione vince bando nazionale del terzo settore: 580mila euro per borse di formaz… - Cascavel47 : Disabili e lavoro, progetto di inclusione vince bando nazionale del terzo settore: 580mila euro per borse di formaz… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) L’lavorativa in Italia è un miraggio per i. Per fare un confronto, secondo l’Osservatoriodella salute solo il 18% delle persone contà tra i 45 e 64 anni è occupata contro il 58,7% della popolazione generale per la stessa fascia di età. Un disabile laureato è inoltre costretto ad affrontare molti più ostacoli per trovare unrispetto a un coetaneo con pari titolo di studio. Così l’esito del primo“unico” delrappresenta qualcosa di inedito per la realtà italiana. Tra 78 progetti selezionati dal Ministero dele delle politiche sociali per il concorsoprevisto dalla riforma del, uscito lo scorso novembre, si è aggiudicato infatti il primo posto unpresentato dall’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm). Si chiama Plus ed è finalizzato all’socio-lavorativa di ...