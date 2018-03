Diktat di Renzi e Orfini | Il Pd sta all' opposizione

ilgiornale

: @pdnetwork @bobogiac Quando Renzi decise di restare all'opposizione, chiese parere al partito oppure decise solo lu… - facciamoci_male : @pdnetwork @bobogiac Quando Renzi decise di restare all'opposizione, chiese parere al partito oppure decise solo lu… - Italiano_4ever : @LaStampa Cosa dicevano di Renzi? Che aveva perso e voleva portarsi via la palla? Che non era responsabile? Il dikt… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Matteosul ruolo del Pd in questa partita per la formazione del nuovo governo ha le idee chiare. Per il segretario dimissionario, i dem devono stare all': 'La situazione politica è chiara: il Pd starà all'. E stando all'potrà dare un aiuto al Paese portando un clima di civiltà e rispetto del Governo che nei nostri confronti purtroppo non c'è ...