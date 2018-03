Dietro le quinte di Apolide 2018

"Tonya" - il Dietro le quinte di uno scandalo che fece epoca : La storia di Tonya Harding, la pattinatrice su ghiaccio protagonista nel 1994 di unoscandalo che sconvolse il mondo dello sport, arriva al cinema nel film "Tonya", un'opera anticonvenzionale e trascinante.Il regista, l"australiano Craig Gillespie, basandosi su interviste risalenti all'epoca dei fatti, ripercorre la vicenda in un biopic strutturato come un falso documentario e in cui toni da black comedy si alternano a sfumature drammatiche.Tra ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ La verità sul loro rapporto : ecco cosa succede Dietro le quinte… : Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sul loro rapporto "d'amore": ecco cosa succede dietro le quinte... (e siamo sicuri che non vi piacerà scoprirlo!).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:03:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il ricordo di Andrea Saccone - 14 vittorie a L'Eredità : 'Quelle parole Dietro le quinte quando fui eliminato' : 'Era davvero una brava persona, sembrava fosse un tuo amico e non un conduttore. Già in televisione lo vedevi simpatico, ma anche dietro le quinte metteva a proprio agio i concorrenti, allentava la ...

Albano e Romina Power separati anche Dietro le quinte : la verità sul loro rapporto : Albano e Romina Power torneranno insieme? dietro le quinte separati: la verità sul loro rapporto I nostalgici della coppia formata da Albano e Romina Power dovranno accontentarsi di vedere i propri beniamini insieme solo sopra il palco a cantare. I due, infatti, seguiti dallo staff di Chi, la loro unione l’hanno palesata solo sul palco, […] L'articolo Albano e Romina Power separati anche dietro le quinte: la verità sul loro rapporto ...

Dietro LE QUINTE/ Rissa (finta) Di Maio-Salvini - intanto arriva Tajani : Primo scontro tra Di Maio e Salvini. Il primo vuole Palazzo Chigi. Ma Salvini lo ferma: "Se dice io o nessuno, non se ne fa niente". Realtà o commedia? MARA MALDO(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ "Lo schema di M5s: fallimento di Salvini e Di Maio premier", int. a F. d'EspositoDIETRO LE QUINTE/ Rotondi (FI): la Lega non farà il Governo con M5s senza di noi

Dietro LE QUINTE/ Rotondi - FI - : la Lega non farà il Governo con M5s senza di noi : Berlusconi dà il via libera al capo della Lega: 'Toccherà a Salvini provarci'. Ma non si dà per vinto e intende sfidare Salvini alle europee 2019.

Barbara D'Urso - Dietro le quinte di Domenica Live succede di tutto : fuori la lingua - e... : 'Volete sapere cosa succede dietro le quinte di Domenica Live ?! Eccovi accontentati', twitta l'account ufficiale della trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. E in calce, un video, ...

“Quando mi ha salutato…”. Morte Frizzi - il retroscena di Andrea Saccone. Il campione dell’Eredità svela il ‘Dietro le quinte’ inedito e toccante del conduttore scomparso per un’emorragia cerebrale : sui social la foto del commovente abbraccio : Abbracciando quel “campione straordinario”, qualche giorno fa Fabrizio Frizzi aveva commosso il pubblico a casa. Un abbraccio lungo quello tra il conduttore romano, scomparso oggi all’età di 60 anni, e il giovanissimo Andrea Saccone che a ‘L’Eredità’ aveva ottenuto il record di 14 vittorie consecutive e che dopo la sconfitta era stato costretto ad abbandonare il programma. “Prima di tutto bravo ...

Dietro LE QUINTE/ Salvini e Di Maio - tre nodi da sciogliere prima di salire al Colle : Comincia la fase del governo. Mattarella non ha schemi precostituiti, nondimeno ha precisi punti fermi. Uno è no ad un governo breve in partenza. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:00:00 GMT)CASELLATI E FICO/ Punti di forza e insidie di un accordo (poco) bipartisan, di L. VioliniCAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia, di A. Fanna

Lite Marcuzzi-Henger : il retroscena che non ti aspetti. A distanza di diversi giorni dalla litigata furibonda in diretta - è Filippo Nardi a svelare il Dietro le quinte e la confessione riservata che gli ha fatto Alessia. Ora sì che è tutto più chiaro : Stando a quanto dichiarato oggi da Filippo Nardi a Radio Radio, sembrerebbe che Alessia Marcuzzi si sia confidata con lui dopo lo sfogo in puntata contro Eva Henger. La diatriba tra le due ha tenuto attaccati alla TV milioni di italiani martedì 13 marzo. Dopo settimane di tesissime discussioni e confronti sul caso canna-gate, infatti, la Marcuzzi aveva perso le staffe in diretta e, senza troppi giri di parole, aveva preso una chiara ...

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta : scandalo hot nel Dietro le quinte (24 Marzo 2018) : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e diretta terza puntata: Anastasia ballerina per una notte, quale coppia sarà eliminata dopo Don Diamont e Hanna Karttunnen?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Marcuzzi contro Eva Henger : lo sfogo di Alessia Dietro le quinte dopo la diretta : Alessia Marcuzzi contro Eva Heger: dopo la diretta lo sfogo dietro le quinte Lo sfogo di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger ha tenuto attaccati alla TV milioni di italiani martedì 13 marzo. dopo settimane di tesissime discussioni e confronti sul caso canna-gate, infatti, la Marcuzzi aveva perso le staffe in diretta e, senza troppi giri […] L'articolo Marcuzzi contro Eva Henger: lo sfogo di Alessia dietro le quinte dopo la diretta proviene ...

Dietro LE QUINTE/ Camere (e non solo) - Napolitano prepara le nozze M5s-Pd : Giorgio Napolitano, da senatore più anziano, aprirà con un breve discorso la seduta inaugurale. Il Migliorista intende giocare un ruolo attivo. Anzi, creativo. MARA MALDO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio, di A. FannaDIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato, di M. Maldo

GP Qatar - il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez continua Dietro le quinte : Ha peso nell'ultimo giro su una pista che mai mi è stata favorevole, per questo non mi fascio la testa - ha aggiunto il campione del mondo - Potrei essere preoccupato se questo fosse avvenuto da un'...