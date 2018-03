Diamo ancora uno sguardo a Motorola Moto G6 con tanti nuovi render

Campana : situazione al Verano degradante. ChieDiamo ancora interventi manutenzione : Roma – Campana: guano dei piccioni più scivoloso del silenzio dell’amministrazione comunale Roma – Di seguito le dichiarazioni della portavoce del Comitato per la Tutela... L'articolo Campana: situazione al Verano degradante. Chiediamo ancora interventi manutenzione proviene da Roma Daily News.

Elezioni - perché dopo decenni di ‘fregature’ creDiamo ancora alle promesse da quattro soldi : di Francesco D’Alfonso Più ci avviciniamo alle Elezioni e più i politici le sparano grosse quanto a promesse elettorali. Nelle prossime settimane ci diranno addirittura che, se li votiamo, ci regaleranno un “Paese nuovo”. Beh, in effetti forse è meglio di no. Questo lo hanno già fatto: grazie alla loro operosa attività, ogni anno centinaia di migliaia di italiani se ne vanno dall’Italia in cerca di miglior fortuna. Meglio non sbilanciarsi ...

“È una tragedia - non ci creDiamo ancora”. È morto nella sua casa a soli 48 anni - la notizia diffusa subito sui social ha scosso molto i fan di tutto il mondo : Jóhann Jóhannsson è morto stanotte a Berlino, a soli 48 anni, per cause non ancora note: nella capitale tedesca viveva con la moglie e i tre figli, ma era nato in Islanda, e a Reykjavik era cominciata la sua avventura musicale. Dal rock si era allontanato presto, seguendo le orme di Michael Nyman e Arvo Pärt, che più di una volta aveva indicato come sue fonti di ispirazione, insieme con Ennio Morricone. Englabörn è il suo debutto solista, ...

Eva Henger e Massimiliano Caroletti ancora contro Francesco Monte : 'Ci veDiamo in tribunale' : ROMA - 'Ho aspettato a denunciare Francesco Monte, perché non voglio vederlo in carcere, ma avrei potuto farlo. Però devo tutelarmi. Io al suo posto avrei chiesto scusa agli altri e avrei detto: se ...

«Se gli italiani avranno il coraggio di non farsi tradire ancora anDiamo oltre il 3%» : ...Da qui ver- ranno immediatamente attuate riforme importantissime com l' Abolizione della Fornero Mutuo SocialeReddito Nazionale di Natalita Nazionalizzazione Autostrade Tagli dei costi della politica ...