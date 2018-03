: RT @marcodifonzo: ++ Di Maio: ci sono convergenze sul programma sia a destra che a sinistra, solo PD si sottrae al cambiamento - fausto_cag : RT @marcodifonzo: ++ Di Maio: ci sono convergenze sul programma sia a destra che a sinistra, solo PD si sottrae al cambiamento - speranza58 : RT @marcodifonzo: ++ Di Maio: ci sono convergenze sul programma sia a destra che a sinistra, solo PD si sottrae al cambiamento - hagakure_jfp : RT @marcodifonzo: ++ Di Maio: ci sono convergenze sul programma sia a destra che a sinistra, solo PD si sottrae al cambiamento -

"Con Fico alla presidenza e Fraccaro questore per i vitalizi non c'è più scampo". Lo sottolinea Di, capo politico del M5S, parlando con i cronisti a Montecitorio dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza della Camera. Poi in una diretta Facebook, parla del confronto con le altre forze politiche e assicura: ci sono "sia asia a". Attacca il Pd: non andando agli incontri si pone come "freno al cambiamento".E rilancia: "Basta premier non votati da nessuno". "Io votato da 11 milioni di italiani".(Di giovedì 29 marzo 2018)