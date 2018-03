Di Maio verso il Colle | missione Governo M5s Attacco a Salvini | esecutivo con Pd e

Centrodestra verso il partito unico - Berlusconi : "Assurdo governo Salvini - Di Maio" : "Penso ad una federazione di Centrodestra". Lo dice Renato Brunetta, l'ex capogruppo di Forza Italia protagonista di numerosi retroscena che lo hanno visto in rotta con la leadership degli azzurri. "Penso a...

[L'intervista] "Sulla maggioranza di governo la partita è ancora tutta da giocare. E il partito di Di Maio è diverso dal Movimento 5 Stelle" : Purtroppo chi fa politica è più attratto da chi vince ed è forte che non dai più deboli". L'Opa della Lega su Fi potrebbe andare in porto in breve tempo? "Non credo. Salvini si sta rivelando un buon ...

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il reddito di cittadinanza : si va verso alleanza M5s-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...

Salvini e Di Maio : passo dopo passo verso il governo : C'è un'espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "passo dopo passo". passo dopo passo di un cammino che porta al governo. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per il governo che verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato ...

Salvini Di Maio : passo dopo passo verso il governo : C'è un espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "passo dopo passo". passo dopo passo di un cammino che porta al governo. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per il governo che verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato ...

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Governo Salvini - avanza l'ipotesi Luigi Di Maio verso Montecitorio Ma lo scenario potrebbe mutare se... : L’empasse sulla formazione di una maggioranza parlamentare - e quindi di un Governo - sembra avere poche possibilità di essere sciolta. Di tutte le soluzioni possibili dell’equazione ne resta in piedi Segui su affaritaliani.it

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? Video : Si continua a parlare di #Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41 [Video], alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte ...

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? : Si continua a parlare di Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41, alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte telefonate tra ...

Salvini e Di Maio verso l’intesa : “Noi insieme non è impossibile” : C’è un solo un accordo definito e siglato tra Lega ed M5S. Ed è un accordo «di metodo», come lo definisce Luigi Di Maio. «Le presidenze delle camere andranno ai vincitori». Ora, chi siano nella sua testa i vincitori, oltre al M5S, se intenda la Lega, come vorrebbe lui, o l’intero centrodestra, è stato argomento di discussione nelle consultazioni te...

Di Maio detta le condizioni : 'No a governo diverso da M5S' - : 'UE CI ASCOLTI, MISURE PER NOSTRE IMPRESE PICCOLE E FRAGILI' ' Non si vuole andare al muro contro muro , la nostra economia è molto particolare, le nostre imprese sono piccole e fragili, hanno ...

Di Maio : «Non vogliamo le poltrone» Camere - verso le presidenze a M5S e Lega : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Beppe Grillo - rottura con Luigi Di Maio sul governo : Dagospia - M5s verso il suicidio : La strategia di Luigi Di Maio , ora, è chiara: vuole formare un governo a tutti i costi, così come da richiesta del vero leader del M5s, Davide Casaleggio . I segnali sono inequivocabili, le parole di ...

Corsa parallela Salvini-Di Maio verso l'incarico. Ma con quale maggioranza? : E in una lettera a Repubblica, Luigi Di Maio invita tutti i partiti alla collaborazione e al senso di responsabilità per il bene del paese. 'Mettiamo da parte intrighi e giochi di palazzo' -