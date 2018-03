Di autismo si può | anzi si deve ridere Due film e una serie con protagonisti ragazzi

autismo : il diametro della pupilla può rivelarlo : Il diametro della pupilla rivela i tratti della personalità e aiuta a comprendere meglio l’ Autismo . Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista eLife e condotto in Italia, dal gruppo dell’Universita’ di Pisa guidato da Paola Binda, in collaborazione con Marco Turi, della Fondazione Stella Maris Mediterraneo, e David Burr, docente dell’Universita’ di Firenze. Partendo dal presupposto che personalita’ diverse ...

Ecco come il bilinguismo può aiutare i bambini colpiti da autismo : I bambini affetti da autismo spesso hanno difficoltà a passare da un’attività all’altra. Ma essere bilingui può rendere più facile farlo, secondo un nuovo. L’autrice principale, Aparna Nadig, della School of Communication Sciences and Disorders presso la McGill University, ha dichiarato: “Questa è una nuova e sorprendente scoperta. Negli ultimi 15 anni c’è stato un notevole dibattito sul “vantaggio bilingue” in termini di funzioni esecutive. ...