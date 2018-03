Dettagli Samsung Galaxy A6 e A6 Plus | disposti per l’Europa | quel che sappiamo

Accelerazione Samsung Galaxy S6 Edge Plus : Dettagli aggiornamento di marzo (XXS4CRC4) : Arriva anche il turno di Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che ha dato il via alle danze per quel che riguarda l'aggiornamento del proprio impianto software, ricevendo il pacchetto relativo alle patch di sicurezza di marzo, proprio come fatto di recente dai Galaxy S6 no brand francesi. Per l'occasione la build di nostro interesse corrisponde alla sigla 'G928FXXS4CRC4', diffusa sugli sbrandizzati olandesi, di cui i dettagli relativi: Samsung Galaxy ...

Dal 16 marzo il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone : Dettagli rate da 15.99 euro : Oggi 16 marzo emerge anche il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l'operatore Vodafone (vi avevamo già parlato delle offerte TIM in questo articolo), con le relative proposte rateali cui ormai noi tutti siamo abituati (il pagamento avviene tramite carta di credito, e potrete stipulare il contratto solo nei centri autorizzati). Se avete attivo un profilo Vodafone RED, riuscirete ad acquistare il Samsung Galaxy S9 ad un costo complessivo di ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ a rate da Wind e Vodafone : ecco i Dettagli : I Samsung Galaxy S9 e S9+ saranno acquistabili a rate da Wind e Vodafone nei prossimi giorni: ecco i dettagli sulle promo che si attiveranno.A partire dal 16 marzo 2018 due importanti operatori telefonici, Wind e Vodafone, permetteranno di acquistare a rate (mantenendo il proprio profilo tariffario) i nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S9 e S9+.Andiamo a vedere in che cosa si differenziano le due offerte.Continue reading Samsung Galaxy ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ a rate da Wind e Vodafone : ecco i Dettagli : I Samsung Galaxy S9 e S9+ saranno acquistabili a rate da Wind e Vodafone nei prossimi giorni: ecco i dettagli sulle promo che si attiveranno. A partire dal 16 marzo 2018 due importanti operatori telefonici, Wind e Vodafone, permetteranno di acquistare a rate (mantenendo il proprio profilo tariffario) i nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S9 e S9+.Andiamo a vedere in che cosa si differenziano le due offerte.Continue reading Samsung ...

Colpo di scena Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 12 marzo : consigli e Dettagli aggiornamento : Non ce lo aspettavamo ma l'aggiornamento del Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ad Oreo è realtà già oggi 12 marzo. Il motivo dello stupore è presto detto: in mattinata, avevamo raccolto l'ultimo firmware dell'azienda che ci aveva parlato di adeguamento ad Android 8.0 per la sua versione serigrafata del dispositivo entro la fine di marzo. Insomma, pensavamo di dover armarci ancora di pazienza, nonostante il rilascio dello stesso corposo pacchetto per ...

Galaxy Note 9/ Emergono nuovi Dettagli sul gioiello firmato Samsung : uscita in estate? : Galaxy Note 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:38:00 GMT)

I vari Samsung Galaxy S8 e Note 8 nella promozione per la Festa del Papà : questi i Dettagli : Per la Festa del Papà 2018 prende già il largo una promozione che coinvolge per via indiretta Samsung Galaxy S8 e Note 8, relativamente all'acquisto di un dispositivo forse un po' troppo datato, ma che evidentemente ha ancora mercato: il Galaxy J3 (2016). Si tratta di un telefono per cui l'azienda sudcoreana ha perfino disposto la dismissione della distribuzione relativa alla patch di sicurezza mensili, come vi abbiamo raccontato in modo più ...

Prende il via l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone oggi 6 marzo : i Dettagli : Il giorno è arrivato: l'aggiornamento dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodaone ad Oreo è partito proprio oggi 6 marzo. L'operatore ha tenuto fede alla parola data con la pianificazione dei suoi update, condivisa qualche giorno fa con i nostri lettori ed in effetti Android 8.0 sta gradualmente toccando tutti i dispositivi interessati. I firmware dedicati al major update sono i seguenti: G950FXXU1CRAP per il modello Galaxy S8 no brand e il ...

Samsung illustra nel Dettaglio il contenuto delle patch di sicurezza di marzo : Samsung pubblica il dettaglio relativo alle patch di sicurezza del mese di marzo, che includono oltre alle correzioni introdotte da Google anche le patch per cinque vulnerabilità specifiche degli smartphone del produttore asiatico. L'articolo Samsung illustra nel dettaglio il contenuto delle patch di sicurezza di marzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

SAMSUNG rilascia i Dettagli sulla patch di sicurezza di marzo 2018 : Mentre SAMSUNG è ancora al lavoro sul rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2018, arriva il log ufficiale relativo alla patch in arrivo per marzoL’invio dell’aggiornamento di febbraio da parte dell’azienda per mettere in sicurezza i suoi dispositivi ha subito forti ritardi ma per quanto riguarda l’update del mese in corso è previsto un primo avvistamento già nei prossimi giornipatch di sicurezza marzo ...

Cruciale aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S8 e S7 : Dettagli patch di sicurezza - cosa migliora : Oggi 6 marzo siamo già in grado di dettagliare l'aggiornamento di marzo previsto su Samsung Galaxy S8 e S7 ma anche su tutti gli altri device per i quali il produttore prevederà, nel breve periodo, l'integrazione dell'ultimissima patch di sicurezza. Nella serata di ieri sera è stata per prima naturalmente Google a rendere noti i dettagli dell'update mensile correttivo ma questa mattina, riusciamo già a fornirvi, grazie alla sezione specifica del ...

Samsung Galaxy S9 arriva anche da TIM : ecco i Dettagli in anteprima : I nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ arriveranno tra pochi giorni nel parco prodotti acquistabili da TIM: ecco i dettagli sulle modalità di pagamento.I clienti TIM saranno contenti di sapere che a partire dal 8 marzo 2018 nel proprio parco prodotti lo storico operatore italiano inserirà due importanti dispositivi mobili: il Galaxy S9 e il Galaxy S9+Sono gli ultimi top di gamma di Samsung, annunciati giusto una settimana fa, e sono senza ombra ...

Samsung Galaxy Note 9 il primo Benchmark : alcuni piccoli Dettagli : Un primo Benchmark su un prototipo di Samsung Galaxy Note 9 svela già un paio di dettagli sul prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana.E’ vero lo ammettiamo, si tratta di una notizia abbastanza acerba ma potrebbe fare piacere ai più curiosi, quindi abbiamo deciso di pubblicarla.Samsung Galaxy Note 9 individuato in un Benchmark: cosa abbiamo scopertoOggi tramite il Benchmark dedicato ai browser mobili, HTML5 browser test, ...

Prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone - TIM - Wind e Tre : link pagine prenotazione e primi Dettagli : Il Prezzo del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone, TIM, Wind e Tre quale sarà? Quali piani a rate offriranno i 4 principali operatori italiani per il nuovo top di gamma fresco di presentazione al MWC di Barcellona di domenica 25 febbraio? Per il momento i vettori non hanno ancora pubblicato le loro condizioni di vendita in abbinamento per i due device ma la relativa prenotazione/acquisto può essere effettuata. Ecco tutti i dettagli fin qui ...