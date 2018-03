Detective Pikachu - recensione

eurogamer

: Il roditore giallo vuole fare le scarpe al Professor Layton nella recensione di Detective Pikachu. - Eurogamer_it : Il roditore giallo vuole fare le scarpe al Professor Layton nella recensione di Detective Pikachu. - Federic21583391 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - stratussina : Detective Pikachù ITA#3 Risolto il primo caso, andiamo all'agenzia: -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Se dovessimo chiedervi così a bruciapelo da quanti anni esistono i Pokémon, cosa rispondereste? Guardare su Google non vale... ma siamo quasi sicuri che molti di voi direbbero 12, massimo 15 anni. Ebbene, che ci crediate o no, la saga ideata da Satoshi Tajiri è nata nel 1996, il che significa che ha la bellezza di 22 anni. In tutto questo tempo i 151 mostriciattoli iniziali si sono moltiplicati a dismisura, raggiungendo una cifra che pochissimi al mondo conoscono. Ognuno ha il suo Pokémon preferito ma crediamo di non andare lontani dalla verità dicendo cheè per molti il numero 1. Il piccoletto giappo ha infatti dalla sua la partecipazione come protagonista assoluto in tutte le serie animate, nei film e in decine di altre produzioni, ma in questi due decenni abbondanti non è cambiato di una virgola. Fin dai primi passi fatti insieme ad Ash Ketchum,ha sempre avuto quella ...