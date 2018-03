Def | governo pronto a alzare le stime 2019-2020

Sicilia : governo battuto su Defr - aula torna a riunirsi domani : Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - Dopo il ko del governo Musumeci in aula, caduto per un solo voto sull’approvazione del Defr, quello di Cateno De Luca (Sicilia Vera) l’aula tornerà a riunirsi domani pomeriggio alle ore 16. Per le ore 12 è prevista la Commissione Bilancio che dovrà riapprovare il Docum

Sicilia - Governo Musumeci cade sul Def/ Sgarbi sbatte la porta - l'Ars sbriciola la maggioranza : dimissioni? : Sicilia, Governo Musumeci cade su Def: dopo l'addio di Vittorio Sgarbi, l'Ars ha bocciato il documento regionale. L'opposizione: "Se non ha la maggioranza, si dimetta"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Sicilia : governo battuto su Defr - aula torna a riunirsi domani : Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – Dopo il ko del governo Musumeci in aula, caduto per un solo voto sull’approvazione del Defr, quello di Cateno De Luca (Sicilia Vera) l’aula tornerà a riunirsi domani pomeriggio alle ore 16. Per le ore 12 è prevista la Commissione Bilancio che dovrà riapprovare il Documento economico-finanziario. Sempre domani dovrebbe essere anche incardinato il disegno di legge che prevede la proroga ...

Sicilia - governo Musumeci cade sul Defr : Pd chiede le dimissioni : Il governo regionale Siciliano di Nello Musumeci è caduto in aula sul documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020. L'Assemblea ha bocciato il Defr con 32 voti contrari e 32 ...

Governo Musumeci va sotto sul Defr e il Pd attacca : si dimetta : Lo ha detto Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Pd all'Ars che ha votato contro il Documento di economia e finanza regionale del Governo Musumeci.

Governo ko all'Ars - bocciato il Defr Musumeci : 'Non sarò ostaggio' : Ci sono solo una serie di 'auspici, di 'titoli' sui quali siamo tutti d'accordo: bisogna sostenere lo sviluppo, l'economia e l'occupazione. Come fare, però, non c'è scritto", ha detto Antonello ...

Sicilia - governo Musumeci va ko sul Defr Pd : “Se non ha maggioranza - si dimetta” : Trentadue voti su 65. Ne servivano 33 per approvare il Documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020 e il governo di Nello Musumeci ha fallito l’obiettivo. L’aula è stata subito sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo. Pd e M5s hanno votato contro. “Se il presidente crede di non essere in grado di governare questa Regione, si dimetta. Anche alla luce della bocciatura del Defr, il presidente ...

Caos in Sicilia - il governo Musumeci battuto in Aula sul Def : Il governo Musumeci va sotto sul Def regionale all'Assemblea Siciliana. Su 65 deputati presenti in Aula al momento del voto al documento di finanziario, sono stati 32 i voti favorevoli e altrettanti quelli contrari. Il Defr e' tornato in Commissione bilancio. Ulteriore prova di una maggioranza senza numeri. Il presidente di turno Roberto Di Mauro ha sospeso l'Aula dell'Ars per convocare la conferenza dei capigruppo. Nel suo intervento il ...

Sicilia : De Luca - governo ritiri Defr e ammetta di non essere in grado : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Senza polemica ma credo utile che il governo ritiri questo documento e lo sintetizzi con una frase di due righe: 'Non siamo in grado di declinare gli interventi strutturali di cui c’è bisogno'". Lo ha detto il deputato di Sicilia Vera Cateno De Luca intervenendo all'A

Def : Meloni - no a documento predisposto da governo Gentiloni : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Gentiloni e il governo scaduto non si azzardino, con un golpe di sapore sudamericano, a ipotecare il futuro degli italiani, predisponendo il Def in questi giorni. Sarebbe un colpo di Stato economico che impedirebbe al futuro governo di mettere in campo le proposte economiche condivise da milioni e milioni di italiani”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli ...

Def : si avvicina la scadenza - ma senza il governo regna l'impasse : C'è di più: entro il dieci aprile il governo dovrebbe presentare in Parlamento il Documento di economia e finanza , ed entro la fine del mese alla Commissione europea. Ma per allora le consultazioni ...

Arriva il Def - per il nuovo governo il nodo dell'aumento dell'Iva : Gli interventi sull'Iva messi in campo dal governo per ridurre l'evasione sull'aliquota stanno funzionando. Secondo quanto riportato in una prima bozza del Def che l'ANSA ha potuto visionare, da una ...

Nella bozza del Def resta l'aumento dell'Iva dal 2019 : spetterà al nuovo governo disinnescare le clausole di salvaguardia : Dopo la sterilizzazione del 2018, gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia restano intatti per i prossimi anni.Secondo quanto si legge in una prima bozza del Documento di economia e finanza, visionata dall'Ansa, come previsto l'aliquota Iva ridotta del 10% passerà all'11,5% dal primo gennaio 2019 e al 13% dal primo gennaio 2020. L'aliquota Iva ordinaria del 22% passerà al 24,2% dall'1 gennaio 2019, al 24,9% dall'1 ...

Def e manovra - le sfide per il nuovo governo : Il Documento di Economia e Finanza dovrà essere approvato con il disco verde di Lega e M5s. Ma occorre trovare 12 miliardi di risorse