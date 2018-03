: #Trump grazia l’#Europa, niente #dazi ma ora comprate le armi #NATO - sputnik_italia : #Trump grazia l’#Europa, niente #dazi ma ora comprate le armi #NATO - Marcozanni86 : #USA impongono dazi su acciaio, l'#EU popone una tassa digitale sui colossi internet americani, #Trump vuole render… - M5S_Europa : Trump ha annunciato nuovi dazi da applicare anche a quegli Stati che hanno sempre rispettato le regole, danneggiand… -

"Ici hanno danneggiato più deinemici". Così il presidentedifendendo iUsa durante un discorso in Ohio. "Ci siamo levati in difesa dei lavoratori americani ponendo fine a scambi commerciali iniqui che rubano iposti di lavoro". "Hanno rubato la nostra ricchezza". "Mai più, anche ise ne sono approfittati". E parlando del progetto per la costruzione del muro al confine col Messico:"Sono bravo a costruire. Come costruttore sono più bravo che come presidente".(Di giovedì 29 marzo 2018)