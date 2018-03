Dati Facebook | Zuckerberg corre ai ripari sulla privacy | ecco il nuovo strumento

Facebook - il social che traccia i Dati : come difendersi Video : 2 Negli ultimi giorni #Facebook è diventato un caso mondiale, ma non per la sua capacita' di far comunicare le persone in tutto il mondo. Lo scandalo Cambridge Analytica ha suscitato un polverone, riguardo al famoso social network, per la questione #privacy. I nostri dati stanno diventando sempre meno riservati. Dato che Facebook è il più grande raccoglitore di informazioni personali, in teoria non sarebbe neanche illegale ...

Facebook - il social che traccia i Dati : come difendersi : Negli ultimi giorni Facebook è diventato un caso mondiale, ma non per la sua capacità di far comunicare le persone in tutto il mondo. Lo scandalo Cambridge Analytica ha suscitato un polverone, riguardo al famoso social network, per la questione privacy. I nostri dati stanno diventando sempre meno riservati. Dato che Facebook è il più grande "raccoglitore" di informazioni personali, in teoria non sarebbe neanche illegale utilizzarli. Perché? ...

Facebook svela novità : per gli utenti maggior controllo dei Dati : Facebook ha svelato una serie di novità per rendere più facile agli utenti la visione e l'accesso alle informazioni che il social network detiene su di loro. La decisione di ridisegnare le impostazioni è stata...

Bloccare le app che trafugano Dati su Facebook - precauzioni dopo Cambridge Analytica : Lo scandalo che ha coinvolto Facebook è ormai di dominio mondiale, non c'è da nascondersi, né da voltarsi dall'altra parte. La società Cambridge Analytica ha fatto incetta dei dati di 50 milioni di utenti avvalendosi proprio dell'enorme database di Facebook, senza che questi ne avessero la minima idea o ne avessero accordando l'esplicito consenso. Vi sarete senz'altro chiesti come l'azienda ci sia riuscita: ebbene, non si è trattato di un ...

Perché - se usate Android - Facebook ha i Dati delle vostre chiamate : L’applicazione per Android di Facebook conserva tutti i dati relativi alle telefonate e agli Sms inviati dagli smartphone su cui è installata. Il fatto di per sé non è mai stato segreto, ma anche con il contributo dello scandalo Cambridge Analytica, società britannica che ha usato i dati del social network per profilare 50 milioni di utenti a loro insaputa per fini politici, cresce il numero di quanti vorrebbero ...

Facebook : nuove misure a protezione Dati : 14.41 Facebook ha annunciato "misure supplementari" per proteggere i dati dei propri utenti. Il social network svela inoltre una serie di novità per rendere più facile agli utenti la visione e l'accesso alle informazioni in suo possesso. La decisione è stata presa dopo lo scandalo sull'uso improprio dei dati di oltre 50 milioni di utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica. Tra le novità, un nuovo menù sui dispositivi mobili per ...

Facebook svela novità - per gli utenti maggior controllo dei Dati : New York, 28 mar. , askanews, Facebook ha svelato una serie di novità per rendere più facile agli utenti la visione e l'accesso alle informazioni che il social network detiene su di loro. La decisione ...

Facebook raccoglie da anni Dati su chiamate e sms senza il permesso degli utenti Video : Decisamente, il periodo è difficile per Facebook [Video]. Coinvolta dallo scandalo di Cambridge Analytica, l'azienda di Mark Zuckerberg ha dovuto spiegare in una dichiarazione rilasciata domenica 25 marzo dopo le rivelazioni degli utenti di Internet e del sito di ars technica che i log delle chiamate e degli SMS erano salvati nel loro archivio di dati. Dylan McKay, uno sviluppatore indipendente, ha annunciato la sua scoperta in un tweet il 21 ...

Facebook rivede le regole sulla privacy : Ecco le novità per proteggere i propri Dati : Rendere chiari e visibili in un solo posto della piattaforma tutti gli strumenti per controllare la privacy, la possibilità di cancellare definitivamente post passati dalla piattaforma, velocizzare e rendere più selettivo il processo di download della propria storia sul social network. Sono le novità che Facebook mette a disposizione degli utenti, in aggiunta agli annunci di Mark Zuckerberg all'indomani del caso Cambridge ...

Facebook vi controlla i Dati personali? Ritenetelo un onore! : Come mai tutta questa ossessione per la vostra vita privata? Siete forse degli agenti segreti con licenza di uccidere? Facebook mi controlla i dati o i metadati, oddio, che orrore! Ma fatemi il piacere, continuate a pubblicare foto delle vostre metapizze, dei vostri metafigli , delle vostre metafrequentazioni, delle vostre insulse metavacanze con sfondo di metatramonti da metacartolina stucchevole, sui mezzi pubblici o in treno. Non fate altro ...

Facebook raccoglie da anni Dati su chiamate e sms senza il permesso degli utenti : Decisamente, il periodo è difficile per Facebook. Coinvolta dallo scandalo di Cambridge Analytica, l'azienda di Mark Zuckerberg ha dovuto spiegare in una dichiarazione rilasciata domenica 25 marzo dopo le rivelazioni degli utenti di Internet e del sito di ars technica che i log delle chiamate e degli SMS erano salvati nel loro archivio di dati. Dylan McKay, uno sviluppatore indipendente, ha annunciato la sua scoperta in un tweet il 21 marzo. ...

Eliminarsi da Facebook per salvaguardare la privacy è inutile secondo AdGuard. Ecco i Dati raccolti a prescindere dall’iscrizione : Protagonista della ricerca è Facebook Audience Network, ossia uno strumento in mano agli sviluppatori e incluso nel 41% delle 2556 app analizzate L'articolo Eliminarsi da Facebook per salvaguardare la privacy è inutile secondo AdGuard. Ecco i dati raccolti a prescindere dall’iscrizione proviene da TuttoAndroid.

Facebook - con Android raccoglie Dati su sms e telefonate/ L'azienda si giustifica ma emergono contraddizioni : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Facebook : SMS e chiamate tra i Dati raccolti dal social network su dispositivi Android : Il caso Cambridge Analytica di cui si continua a parlare nelle ultime settimane, rappresentato dall’omonima società di analisi che avrebbe utilizzato dati di milioni di utenti Facebook per influenzare l’opinione di milioni di persone attraverso campagne mirate, rischia di avere implicazioni tutt’altro che positive per il social network guidato da Zuckerberg. Intanto, da quando è scoppiato il caso, le conseguenze in borsa hanno ...