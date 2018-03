Dal primo aprile calo 8% luce | -5 | 7% gas

Bollette più leggere Dal primo aprile : -8% luce - -5 - 7% gas : Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità dell'Energia, dal primo aprile per la famiglia-tipo il costo dell'elettricità diminuirà dell'8% e quello del gas del -5,7%. Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso.Nel dettaglio, segnala l'Autorità di regolazione per energia, reti e ...

Mamma mette la culla vicino alla finestra per il caldo - bimba cade Dal primo piano e muore : La donna stava facendo le faccende domestiche, la bimba di due anni ha scavalcato ed è finita di sotto schiantandosi sul vialetto dell'abitazione di famiglia.Continua a leggere

Dal primo aprile addio al geo-blocking : potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa : Dal primo aprile scatta il nuovo regolamento comunitario che rimuove il geo-blocking, permettendo ai cittadini europei di utilizzare servizi come Netflix e Sky in tutta Europa. L'articolo Dal primo aprile addio al geo-blocking: potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa proviene da TuttoAndroid.

Finita la "guerra" delle monetine - Dal primo aprile va al Comune il "tesoro" della Fontana di Trevi : L'incasso (circa un milione di euro l'anno) finora andava alla Caritas, che rischia ora di dover sospendere diversi servizi di assistenza

Dal primo aprile va al Comune il 'tesoro' della Fontana di Trevi : Secondo la leggenda, chi chiudendo gli occhi e dando le spalle alla vasca vi butta una moneta si assicura di tornare nella Città Eterna: così ogni anno la Fontana di Trevi, uno dei monumenti più noti ...

Visita a sorpresa di Kim a Pechino - è il primo viaggio fuori Dalla Corea del Nord Dal 2011 : È a Pechino, per riallacciare i legami con lo storico alleato, la prima Visita all’estero del leader NordCoreano Kim Jong-un dalla presa del potere del 2011 e la prima di un ciclo che dovrebbe portarlo, se tutto andrà al meglio, ai due summit di fine aprile col presidente sudCoreano Moon Jae-in e a maggio con quello americano, Donald Trump....

Ecco Luigi Fico - fratello di Roberto super stipendiato : bufala o primo scanDalo? : Sta circolando moltissimo in queste ore la foto di Luigi Fico, presunto fratello di Roberto, nell'ambito di una bufala davvero esilarante per coloro che hanno conoscenze anche minime nel mondo del calcio. Mai come in questa circostanza, infatti, è doveroso svelare subito che si tratta di una fake news, esattamente come abbiamo avuto modo di osservare nel corso degli ultimi mesi con la Boldrini. A quest'ultima, infatti, sono state imputate decine ...

ZenFone 5 Lite - il primo smartphone 6 pollici con quattro camere Dal 29 marzo in Italia - : Le funzioni di beautification vengono potenziate dal flash LED Softlight che offre un'illuminazione più naturale e morbida possibile del viso, o per lo streaming in condizioni di scarsa luminosità. ...

Palermo. Spasimo : Dal primo aprile in vigore i nuovi orari : Entra in vigore il nuovo orario primaverile dello Spasimo di Palermo. I nuovi orari di ingresso al pubblico entreranno in

Le prime volte di Patrick Cutrone : Dal primo bacio alla maglia della Nazionale maggiore : Il giovane attaccante rossonero sogna già l'Argentina. Di Biagio lo ha convocato per le amichevoli dell'Italia contro Messi&Co e contro l'Inghilterra. Il ventenne si racconta a VivoAzzurro, ...