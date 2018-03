huffingtonpost

: Dal messaggero di bin Laden all'Isis, Italia passerella dei jihadisti. Ma siamo meglio dei francesi - HuffPostItalia : Dal messaggero di bin Laden all'Isis, Italia passerella dei jihadisti. Ma siamo meglio dei francesi - egidio_lori : Boeing colpita dal virus WannaCry: verifiche sui software degli aerei. La società: danno minimo - Il Messaggero - DebAttanasio : @nonnagri In 20 anni ho scritto per tutti, compreso L'Espresso, Panorama è il messaggero. Il fatto quotidiano mi ha… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) A fine gennaio le autoritàne hanno accusato Fayek Sayed Shebl Ahmed, di origine egiziana, di aver radicalizzato suo figlio per mandarlo a combattere in Siria. Associazione con finalità di terrorismo, a un uomo che la sua storia l'aveva già scritta. Perché Fayek aveva combattuto negli anni '90 al fianco di al-Qaeda in Bosnia, era un mujaheddin dalle spalle larghe e ora invitava l'erede a seguire i suoi passi. Nelle stesse ore due cugini macedoni, residenti entrambi in provincia di Treviso e ritenuti potenzialiperché in contatto con alcuni arruolatori dell', venivano espulsi dall'.I dati degli Interni ci dicono che nei primi due mesi dell'anno circa 25 persone sono state allontanate dal nostro paese. Seguendo il trend potremmo arrivare a 150 persone alla fine del 2018. Tra marzo 2016 e marzo 2017 -sempre secondo gli Interni- ...