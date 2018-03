Da qui potrebbero arrivare i 50 voti che servono a Salvini per governare da solo

Blastingnews

(Di giovedì 29 marzo 2018) La trattativa tra Matteoe Luigi Di Maio per tentare di costruire una maggioranza di governo pare stia vivendo un momento di impasse, come capita spesso in situazioni del genere. Motivo del contendere, prima ancora del confronto programmatico, la definizione di chi dovrà sedersi a palazzo Chigi con l'incarico di Presidente del Consiglio. Tra i due negli ultimi giorni si è registrato un duro scontro verbale. Sesi è arreso, a parole, a fare un passo indietro, per Di Maio è invece prioritario che sia lui a ricoprire la carica di maggior responsabilità., ospite di Bruno Vespa, ha quindi rilanciato ricordando al suo interlocutore che alla sua coalizione mancano50perautonomamente....