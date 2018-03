Csm | Saguto | ex presidente Misure di prevenzione Palermo | rimossa dalla magistratura

Mafia : Csm - Saguto rimossa da magistratura : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Rimozione dai ranghi della magistratura. E' questa la sanzione decisa dal Csm, sezione disciplinare, per Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di prevenzione del ...

Beni confiscati - Csm rimuove dalla magistratura Silvana Saguto : Rimozione dai ranghi della magistratura. E' questa la sanzione decisa dal Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, per Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per la gestione dei Beni confiscati alla mafia e le nomine di amministratore giudiziario, che avrebbero favorito anche familiari e amici. Il provvedimento del Csm è impugnabile.

Csm - la giudice Saguto rimossa dalla magistratura. Censura per Chiaramonte - Virga assolto : Provvedimenti disciplinari per lo scandalo beni sequestrati. Licata condannato alla perdita di anzianità per due mesi. Muntoni assolto