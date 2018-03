CRISTINA SCABBIA “Cerco concorrenti con la passione vera” The Voice of Italy

CRISTINA SCABBIA fidanzato : la vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Cristina Scabbia ha un fidanzato? La vita privata della cantante dei Lacuna Coil è diventata di interesse pubblico grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione di The Voice, come coach insieme a Al Bano, Francesco Renga e J-Ax, anche perché non tutti la conoscevano prima di questa sua esperienza televisiva. Non perché sia antipatica, sia chiaro, semplicemente il genere musicale, il metal/rock, del suo gruppo non è seguito da tutti e di ...

The Voice of Italy 2018 - il pubblico impazzisce per il giudice CRISTINA Scabbia : Dopo due anni di fermo torna The Voice of Italy dove a fianco di J-Ax si è ritrovato Renga insieme ai nuovi arrivi Al Bano e Cristina Scabbia . Proprio la cantante dei Lacuna Coil è stata la ...

La sigla di Francesco Renga - J-Ax - Al Bano e CRISTINA SCABBIA a TVOI riscrive A little less conversation (video) : La sigla di Francesco Renga, J-Ax, Al Bano e Cristina Scabbia a TVOI apre ufficialmente la nuova edizione del talent di Rai2. I 4 giudici hanno aperto la puntata con una nuova versione di A little less conversation, nella quale non è mancata una parte rappata da Alessandro Aleotti. La novità arriva inaspettata, dal momento che poche volte le Blind sono state arricchite dalla sigla cantata dai giudici. La nuova edizione ci ha così riservato ...

The Voice 2018 : chi è CRISTINA Scabbia : Cristina Scabbia Tra le new entry del quartetto di coach di The Voice of Italy 2018 è indubbiamente quella che gode di una minor popolarità, nonostante nel suo genere vanti una carriera di tutto rispetto. Lei si chiama Cristina Scabbia, ed è la storica frontwoman della band metal Lacuna Coil. “Probabilmente pensano che mi sono venduta perché partecipo a un talent show”, ha dichiarato. “Magari credono che voglia cambiare o fare ...

The Voice of Italy 2018 : Al Bano - J-Ax - Renga - CRISTINA SCABBIA su Rai 2 Video : #the Voice of Italy 2018 sta tornando. L'appuntamento è alle 21:15 di giovedì 22 marzo su Rai 2 con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Sara' proprio lui a presentare i quattro coach J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia che dalle loro poltrone rosse saranno impegnati con le famose #blind audition. I riflettori sono puntati sul ritorno in televisione del talent show musicale di Rai 2 dopo un anno di pausa. L'ultima ...

The Voice of Italy 2018 : Al Bano - J-Ax - Renga - CRISTINA SCABBIA su Rai 2 : The Voice of Italy 2018 sta tornando. L'appuntamento è alle 21:15 di giovedì 22 marzo su Rai 2 con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Sarà proprio lui a presentare i quattro coach J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia che dalle loro poltrone rosse saranno impegnati con le famose Blind Audition. I riflettori sono puntati sul ritorno in televisione del talent show musicale di Rai 2 dopo un anno di pausa. L'ultima edizione ...

CRISTINA SCABBIA - dai Lacuna Coil a The Voice : «A chi mi ha detto venduta» : «Un atto di coraggio». Così Cristina Scabbia definisce la scelta della Rai. Che, insieme a J-Ax, Al Bano e Francesco Renga, l’ha voluta dietro il banco della nuova giuria di The Voice of Italy 5. «Credo sia molto bello poter portare avanti un genere musicale lontano dal mainstream, e credo sia ancora più bello poterlo fare attraverso un personaggio come me che, per quante cose interessanti abbia fatto, non è noto al grande pubblico», ha spiegato ...

CRISTINA SCABBIA : «A chi mi ha detto venduta» : «Un atto di coraggio». Tale, per Cristina Scabbia, è stata la scelta della Rai. Una scelta che, insieme a J-Ax, Al Bano e Francesco Renga, l’ha portata a sedersi dietro il banco della giuria, a The Voice of Italy. «Credo sia molto bello poter portare avanti un genere musicale lontano dal mainstream, e credo sia ancora più bello poterlo fare attraverso un personaggio come me che, per quante cose interessanti abbia fatto, non è noto al grande ...