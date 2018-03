Cristiano Ronaldo papà modello | spinge i passeggini al Parco con Georgina

Statua Cristiano Ronaldo - lo scultore ci riprova un anno dopo : Sei uno degli scultori più famosi in questo momento nel mondo dello sport, dovresti essere felice». Io però non ci riuscivo ad esserlo. Nella notte silenziosa tutti quei commenti mi passavano per la ...

Juventus Real Madrid/ Buffon vuole il 50mo clean sheet in Champions contro Cristiano Ronaldo : Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Champions - Buffon : 'Cristiano Ronaldo è killer sotto porta' : 'Ho stima illimitata di Cristiano Ronaldo: con il tempo è migliorato come atleta, calciatore e come professionista'. L'elogio per il fuoriclasse del Real Madrid porta la firma di Gigi Buffon, ...

Juventus - Buffon pronto per Cristiano Ronaldo : 'Solo Trezeguet cinico come lui' : TORINO - ' Germania - Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma ...

Juventus - Buffon : 'Ho una stima illimitata per Cristiano Ronaldo' : TORINO - Gigi Buffon si è sottoposto a una raffica di domande dei tifosi sul profilo Facebook della Champions League. Il prossimo avversario in Champions è il Real e quando gli nominano Cristiano ...

Cristiano Ronaldo - il bacio in bocca di un fan durante la partita : le immagini del 'fuori programma' : Un episodio particolare e subito immortalato dalle telecamere di tutto il mondo. Lui, CR7, non la prende bene. Anzi, si direbbe che la sua sia una giornata da dimenticare. Ecco cosa è successo. SI E' ...

'Tripletta' di invasori per Cristiano Ronaldo - durante Olanda-Portogallo il tifoso tenta di baciarlo in bocca [VIDEO] : #cr7 #CristianoRonaldo #football #portugal # #soccer #sport #ball #pitch #goal #score #kick #kicking #game #crowd #fan #fans #club #play #playing #fun #footballgame #footballplayer #sports #grass #...

Portogallo - quattro invasioni di campo per Cristiano Ronaldo : uno lo bacia. LE FOTO : Dopo i primi due ecco gli altri invasori: l'ultimo prova a raggiungerlo anche dopo la sostituzione , FOTO Daily Mirror, Tutti i video più curiosi del mondo dello sport Guarda tutti i video

Cristiano Ronaldo rischia oltre 10 anni di carcere per evasione : Il fenomeno portoghese potrebbe essere rinviato a giudizio e poi condannato per aver evaso il fisco per 14,7 milioni di euro

Cristiano Ronaldo/ Rischia 10 anni per evasione fiscale : guai giudiziari per CR7 : Cristiano Ronaldo Rischia 10 anni per evasione fiscale: guai giudiziari per CR7. Dalla Spagna arrivano brutte notizie per la stella del Real Madrid nella vertenza con il fisco(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Dalla Spagna : 'Cristiano Ronaldo rischia 10 anni di carcere per evasione' : TORINO - Cristiano Ronaldo rischia seriamente di essere rinviato a giudizio per evasione fiscale, con una possibile condanna di oltre 10 anni di carcere per quattro reati. Secondo quanto rivelato da ...

Nuovo record per Cristiano Ronaldo : è il terzo marcatore di sempre delle nazionali : Una doppietta nei minuti di recupero, e come tante altre volte è capitato in carriera, Cristiano Ronaldo si carica sulle spalle il Portogallo e lo conduce alla vittoria. I due gol segnati contro l'...

"Cristiano Ronaldo ha evaso il fisco - rischia fino a 10 di carcere" : Cristiano Ronaldo rischia di essere rinviato a giudizio per evasione fiscale, con una possibile condanna di oltre 10 anni di carcere per quattro reati. Secondo quanto rivelato da una fonte alla Cadena ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...