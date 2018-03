Cremonese | ' Mondonico tra i nostri simboli'

È morto Emiliano Mondonico - ex allenatore di Torino - Atalanta e Cremonese : Emiliano Mondonico, ex calciatore e allenatore di Serie A e Serie B, è morto questa mattina a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Mondonico, originario di Rivolta d’Adda, aveva 71 anni e nel 2011 gli fu diagnosticato un tumore all’addome, The post È morto Emiliano Mondonico, ex allenatore di Torino, Atalanta e Cremonese appeared first on Il Post.