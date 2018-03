Craig Warwick | Lady Diana mi aveva predetto che sarei andato a L' Isola dei

Barbara D'Urso - il sospetto su Craig Warwick : si dà malato a Domenica live - ricompare all'Isola dei famosi : Si allungano i sospetti sull'ex naufrago dell'Isola dei famosi Craig Warwick, troppo malato per partecipare alla macchina della verità sul cannagate a Domenica live e stranamente ricomparso sanissimo ...

Craig Warwick dà buca a Domenica Live ma è in studio all’Isola. Barbara D’Urso l’aveva ‘predetto’ : Domenica Live - Barbara D'Urso Barbara D’Urso non vede gli angeli ma non sbaglia le “previsioni”. Craig Warwick era regolarmente in studio durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto); eppure soltanto due giorni prima il sensitivo aveva declinato l’invito a Domenica Live, presentando a Barbara D’Urso una sorta di “giustificazione” in cui parlava di un ...

Pomeriggio 5 - Cecilia Capriotti : "Non è successo niente con Amaurys Perez. Craig Warwick buffone!" (video) : Le insinuazioni di un probabile avvicinamento di Cecilia Capriotti all'ex nuotatore Amaurys Perez durante le prime settimane della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, non sono piaciute alla showgirl. Tanto che nella puntata di Domenica Live del 18 marzo, la Capriotti si è scontrata con il sensitivo Craig Warwick che sotto mentite spoglie di un 'no comment' l'ha implicitamente accusata di aver tradito il compagno con cui è fidanzata ...

“Una notte di passione”. Isola - Craig Warwick rivela tutto. A Domenica Live scoppia il putiferio - l’ex naufrago confessa. Gli altarini dell’isola dei Famosi spuntano fuori e la reazione di Cecilia Capriotti è furibonda : Dell’Isola dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live, in studio si è tornati a parlare di uno dei tanto argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l’ipotetico ...

Cecilia Capriotti lite con Craig Warwick e Monica Setta/ Domenica Live : “Vi denuncio”. La giornalista “scappa” : Cecilia Capriotti lite con Craig Warwick e Monica Setta a Domenica Live: “Vi denuncio”. La giornalista “scappa” e poi torna per minacciare Karina Cascella. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:54:00 GMT)

Cecilia Capriotti e Amaurys sono stati insieme? Craig Warwick conferma : Amaurys e Cecilia Capriotti: notte di passione? Parla Craig Warwick In diretta da Barbara d’Urso Craig Warwick ha confermato il presunto flirt da Cecilia Capriotti e Amaurys che sarebbe avvenuto sull’Isola dei Famosi. Tutto è nato da una domanda avanzata da Vladimir Luxuria, la quale ha chiesto all’ex naufraga se fosse vero quello che si diceva tra lei e lo sportivo. Cecilia ha sottolineato che lei è molto amica della moglie ...

Craig Warwick smentito dalla Henger e dalla Capriotti a Domenica Live : Domenica Live: Eva Henger e Cecilia Capriotti smentiscono Craig Warwick La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con le accuse perpetrate da Craig Warwick ai danni di Franco Terlizzi, in cui sono intervenute anche Eva Henger e Cecilia Capriotti. Il sensitivo che parla con gli angeli interpellato da Barbara d’Urso ha confermato di aver ancora paura dell’ex pugile, e non solo: ora ha paura anche di tutti gli utenti che su ...

Domenica Live - Craig Warwick contro Franco Terlizzi : "Pesanti minacce sui social" : Craig Warwick, ospite di Domenica Live, è intervenuto, ancora una volta, per confermare la presunta omofobia di Franco Terlizzi. Il sensitivo, adesso, ha paura a causa delle minacce ricevute dai sostenitori del personal trainer sui social:prosegui la letturaDomenica Live, Craig Warwick contro Franco Terlizzi: "Pesanti minacce sui social" pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2018 14:30.

Striscia la Notizia : Alessia Marcuzzi ha mentito su Craig Warwick? : Alessia Marcuzzi: la verità di Striscia la Notizia su Craig Warwick Striscia la Notizia sembra ormai non trovare pace, fin quando non scopriranno tutta la verità sulla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi, anche questa sera, è stata la protagonista indiscussa di un servizio del famoso tg satirico. Cosa hanno svelato stavolta i conduttori della trasmissione? Secondo alcune testimonianze video, Craig Warwick sarebbe ...