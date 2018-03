Craig David ha cantato alcune canzoni su un bus a Londra

news.mtv

: RT @JB_ItalianCrew: Craig David su una collaborazione con Justin Bieber: 'Mi piacerebbe molto lavorare con lui. Di recente è venuto ad un m… - Soniadrew_94 : RT @JB_ItalianCrew: Craig David su una collaborazione con Justin Bieber: 'Mi piacerebbe molto lavorare con lui. Di recente è venuto ad un m… - IlFlai : Fico sull'autobus, poi a un certo punto scende pain inside granpa dal piano di sopra, verso la fine si vede invece… - adovrebieber : RT @JB_ItalianCrew: Craig David su Justin Bieber: 'L'ho visto crescere e diventare uomo. Molti tentano di capire come ci si sente a stare s… -

(Di giovedì 29 marzo 2018)ha regalato un performance decisamente insolita per le strade di. Accompagnato da un chitarrista,è salito su un bus carico di fan e ha girato per le strade della City dove hadal vivo. Inutile dire che i passeggeri erano felicissimi! L’esibizione diè stata trasmessa in diretta tramite Facebook Live: eccola qui sotto. Come vedi, tra lescelte danon poteva mancare “7 Days”, una delle sue di maggior successo. arc id=”8f715036-2b41-11e7-bffd-a4badb20dab5″ L’esibizione disul bus per le strade difa parte delle attività promozionali del suo nuovo album “The Time Is Now”, il settimo della sua carriera, uscito il 26 gennaio 2018. ph: presshasu un bus aNews Mtv Italia.