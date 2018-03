Cos’è rimasto oggi del metodo Di Bella | a 20 anni dalla bocciatura

wired

(Di giovedì 29 marzo 2018) Luigi Di(foto: Boris Spremo/Getty Images) Era il marzo del 1998, esattamente 20fa, quando partì la discutibile sperimentazione, tutta italiana, della multiterapia Di(Mdb) come potenziale rimedio contro il cancro. Furono 1.155 i pazienti coinvolti, 21 i centri di ricerca partecipanti, 9 i protocolli sperimentali per altrettante tipologie di tumore, ma solo 3 i casi clinici con riduzione significativa delle lesioni tumorali: alla comunità scientifica bastò qualche mese per giungere alla conclusione sulla sostanziale inefficacia (e anzi, sulla potenziale pericolosità, in alcuni casi) del cocktail personalizzato di sostanze proposto dal fisiologo Luigi Di. Le cronache di queglidi fine secolo raccontano di centinaia di articoli dedicati alla multiterapia solo sulle quattro principali testate giornalistiche italiane, per non parlare dell’immensa mole di ...