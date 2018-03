Cos' è rimasto oggi del metodo Di Bella | a 20 anni dalla bocciatura

Roma da sogno - Dzeko “rimasto per gare Così” : “La standing ovation deve essere per tutta la squadra, non solo per me: ognuno ha dato il massimo e siamo meritatamente ai quarti. Se penso che a gennaio ho rischiato di partire? Non volevo andare via proprio per queste partite: tutta la stagione si gioca per partite come questa”. Edin Dzeko si gode la serata di gloria all’Olimpico: è stato suo il gol che riporta la Roma ai quarti di Champions dopo dieci anni. “Andare ...