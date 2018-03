Cosa ha detto Papa Francesco ai sacerdoti

'Di Maio premier per forza? Così salta tutto'. Cosa ha detto Salvini a Porta a porta : 'Se vado verso un sistema pensionistico totalmente contributivo, deve valere anche per la politica e lo faccio anche retroattivamente. Non è possibile che ci siano deputati o senatori che lo hanno ...

"Di Maio premier per forza? Così salta tutto". Cosa ha detto Salvini a Porta a porta : Matteo Salvini avverte il Movimento 5 stelle e stronca sul nascere qualsiasi trattativa che abbia come punto di partenza diktat sulla premiership a Luigi Di Maio e veti sugli alleati di centrodestra. E se Palazzo Chigi dovrà andare a una "persona terza" - né lui né Di Maio - non potrà essere un tecnico ma dovrà essere un "politico", mette in chiaro. "Non puoi andare al governo ...

"Faremo 15 modifiche - c'è una nuova sensibilità degli utenti". Cosa ha detto Zuckerberg a Wired : "Faremo 15 modifiche alla piattaforma per limitare ulteriormente l'accesso dei dati. Finora non le ho elencate tutte perchè molte di esse sono difficili da spiegare": Mark Zuckerberg ha anticipato in un'intervista a Wired i suoi piani per limitare i danni del caso Cambridge Analytica, dopo aver chiesto scusa alla community degli utenti in un post pubblico nella serata di mercoledì 21. Il 34 enne ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma 'In Mezz'ora in più', Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati , ...

Cosa ha detto Elisabetta Alberti Casellati nel primo discorso : Roma, 24 mar. , askanews, 'Questa mattina ho riletto il mio primo intervento in Senato. Era la discussione sul voto di fiducia al primo governo di Silvio Berlusconi, il 17 maggio 1994. Lì iniziò il ...

Cosa ha detto Salvini sull’accordo con i 5 Stelle : C’è un accordo sì, ma per ora l’intesa tra 5 Stelle e centrodestra è limitata alla sola presidenza delle Camere e non c’è nessun accordo su una possibile alleanza di governo. Parlando...

Davide Astori - la gaffe dello speaker del Perugia è incredibile : licenziato in tronco - ecco Cosa ha detto : Siamo al Renato Curi in occasione di Perugia-Brescia. Le squadre entrano in campo con una maglia in ricordo di Davide Astori e tutto è pronto per il minuto di silenzio per commemorare la morte...

Tasse per i giganti del web - dazi e Bitcoin : Cosa si è detto al G20 in Argentina : La guerra commerciale con gli Stati Uniti 'C'è un comune sentire: non ci sono vincitori in una guerra commerciale', ha messo in guardia il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , a margine dei ...

Tennis - Cosa ci ha detto Indian Wells sulla nuova stagione : A distanza di circa due mesi dagli Australian Open, Indian Wells si può considerare il vero inizio della stagione Tennistica per i giocatori di vertice, che ora avranno davanti un calendario fitto di ...

God of War come Dark Souls? Cosa ha detto il director sui combattimenti : Con God of War in uscita tra un mese, l'hype sta sicuramente crescendo sempre di più per il ritorno di Kratos. Per aiutare ad aumentare questo hype, Sony e il suo studio di Santa Monica hanno recentemente pubblicato un brutale filmato di 15 minuti di gameplay per il gioco. Inoltre, addirittura il director di God of War ha anche paragonato il combattimento del gioco alla famosa serie di Dark ...