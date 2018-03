Cosa devi sapere prima di utilizzare Glovo : Glovo (dal profilo Twitter di Glovo) “Tutto ciò che vuoi. Consegnato in pochi minuti”. È questo il motto di Glovo, startup spagnola specializzata nelle consegne a domicilio. Cibo ma non solo. I suoi fattorini ritirano farmaci, abiti dalla lavanderia, giornali, sigarette. In Italia l’asso nella manica di Glovo è l’accordo con McDonald’s. Hamburger e patatine direttamente a casa hanno fatto impennare le consegne dei fattorini. O glovers, come ama ...

“Cosa devi fare”. Royal Wedding : la sparata di Meghan Markle. Senza peli sulla lingua - l’attrice mette alle strette il principe Harry e prende la decisione più importante (alla faccia!) : Ah la convivenza, croce e delizia di ogni coppia che si prepara al grande passo, sposarsi e andare a vivere insieme per coronare il proprio sogno d’amore. Ci sono abitudini di entrambi i partner che vanno accettate, Senza stare troppo a sindacare, pena una serie infinita di liti tra le mura di casa e il rischio di vedere incrinare troppo presto il rapporto. E altre che vanno invece affrontate subito a brutto muso, chiarendo le cose ...

Installare iOS Su Android E’ Possibile? Ecco Cosa devi Sapere : Come Installare iOS di Apple su smartphone Android? Installare iOS su smartphone Android è Possibile? Come si fa? Ecco le risposte a tutte le tue domande Installare iOS Su Android 2018 Girando su internet e leggendo vari post su forum e blog, ho notato che tantissime persone si chiedono se e come sia possibile Installare iOS […]

Da 250 euro a 5 mila per i disoccupati. Cosa devi sapere sull'assegno di ricollocazione : Read it later Il mercato del lavoro è decisamente cambiato, merito , o colpa, anche degli effetti del Jobs Act, che ancora continuano ad avere un riflesso sull'economia. In calo sì, ma sempre di pochi decimi percentuali, la disoccupazione in Italia . Basta fare una rapidissima ricerca su Google per avere un immediato riscontro in grafici della situazione, ...

'Chiedo scusa ma tu non devi...' - Panicucci dopo fuorionda di Striscia : Cosa ha fatto a Mattino 5 : FUNWEEK - dopo il fuorionda di Striscia la Notizia in cui Federica Panicucci attacca pesantemente il collega di Mattino 5, la conduttrice in diretta su Canale 5 ammette tutta la verità mentre ...

“Si impigliano in vagina durante il sesso’’. Se anche le tue piccole labbra lo fanno - c’è qualCosa (che non ti piacerà) che devi sapere subito. Ma - per una brutta notizia - ce ne sono diverse che ti faranno molto piacere : Se c’è qualcosa della tua vagina che ti rende insicura, sappi che in tutta probabilità non sei sola. È vero: avresti voglia di confrontarti e parlarne con altre donne ma non sempre è facile farlo. D’altronde l’argomento è imbarazzante ed è normale che non se parli tanto facilmente. Ora, per farvi stare tranquille, vi elenchiamo le maggiori preoccupazioni che hanno le donne e che, appunto, riguardano la vagina. La prima preoccupazione ha a che ...