Cosa c' è sul Cittadino di giovedì 29 marzo 2018

“Il volo ritarda” : il motivo è in questa foto. Quasi un’ora e l’aereo non fa un metro sulla pista. Poi lo scatto in tempo reale di una passeggera mostra Cosa stava facendo il personale. E si spiega tutto : Sarà successo a tutti almeno una volta nella vita. Finalmente a bordo, magari dopo una coda interminabile al check in e qualche storia sui bagagli, l’aereo sembra proprio non voler decollare. Cuffie alle orecchie, un ultimo sguardo al telefono prima di spegnerlo, qualche sms o una breve chiamata per dire che si sta partendo, uno sguardo veloce alle riviste e alle istruzioni che si trovano nella tasca del sedile di fronte. Pure un ...

Fabrizio Frizzi - il commento definitivo di Filippo Facci : 'Cosa mi ha fatto capire la sua morte sull'Italia e sulla tv' : Sono i soli che si sono interrogati dopo il clamore suscitato dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma non sono dei sociologhi: 'Per i disastri, quelli veri, neanche un post o un lutto', 'non vedo tutto ...

“Terrificante!”. Sono sulle nostre mani. Questa immagine ti sconvolge e non vuoi guardarla (visto che è un po’ disgustosa). Ma c’è qualCosa di molto importante da sapere : “Ecco Cosa fare per evitarlo” : “Lavati le mani!”, questo ritornello chiunque lo ha sentito milioni di volte. Saggezza popolare, ma anche verità scientifica. Anche quando ci sembrano pulita in realtà le mani nascondono un mondo di ‘vita’ che a vederlo da vicino non ci lascia proprio indifferenti. Tasha Sturm, microbiologa e mamma di un bambino di otto anni, ha deciso dimostrare che le mamme non sbagliano mai. Dopo aver preso l’impronta della manina del suo bimbo ...

I 5 stelle e il vincolo di mandato - Cosa ha da dire la Consulta? : Alla c.a. Prof. Giorgio Lattanzi, Presidente della Corte CostituzionaleEgregio Presidente,Le scrivo in quanto parlamentare eletto nella XVIII Legislatura per sottoporre alla Sua cortese attenzione la seguente questione. L'articolo 67 della nostra Carta Costituzionale sancisce quanto segue: "Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". È un articolo introdotto dai padri costituenti ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ La verità sul loro rapporto : ecco Cosa succede dietro le quinte… : Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sul loro rapporto "d'amore": ecco cosa succede dietro le quinte... (e siamo sicuri che non vi piacerà scoprirlo!).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:03:00 GMT)

Cosa scrivono i giornali cinesi sulla rottura tra Capello e Suning : Anche Walter Sabatini nello stesso giorno lascia l'Inter e Suning Sport, di cui non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico, in attesa di una faccia a faccia con Zhang junior. 'L'arrivo di ...

Cosa scrivono i giornali cinesi sulla rottura tra Capello e Suning : Jiangsu Suning ha annunciato mercoledì alle 12 ore locali le risoluzione del contratto di Fabio Capello al termine di “trattative amichevoli”. Lo scrive l’agenzia di stampa cinese Xinhua. “Le dimissioni di Capello giunte per motivi personali”, recita il comunicato ufficiale, “sono state accettate dal club prima della scadenza del contratto. Sarà il romeno Cosmin Olaroiu a ...

“Cosa devi fare”. Royal Wedding : la sparata di Meghan Markle. Senza peli sulla lingua - l’attrice mette alle strette il principe Harry e prende la decisione più importante (alla faccia!) : Ah la convivenza, croce e delizia di ogni coppia che si prepara al grande passo, sposarsi e andare a vivere insieme per coronare il proprio sogno d’amore. Ci sono abitudini di entrambi i partner che vanno accettate, Senza stare troppo a sindacare, pena una serie infinita di liti tra le mura di casa e il rischio di vedere incrinare troppo presto il rapporto. E altre che vanno invece affrontate subito a brutto muso, chiarendo le cose ...

Erjona Sulejmani svela : “ecco Cosa fanno tutti i calciatori” : 1/9 Erjona Dzemaili ...

Un’app sulle mucche ci insegna qualCosa su come funziona Facebook : Uno sviluppatore ha raccontato sull'Atlantic quanto fosse facile ottenere dati sugli utenti, anche con la più innocente e semplice delle applicazioni The post Un’app sulle mucche ci insegna qualcosa su come funziona Facebook appeared first on Il Post.

“Una congiura sull’Isola dei Famosi”. La “santa alleanza” contro Valeria Marini : tra i naufraghi - la nuova arrivata non è ben vista. E mentre qualcuno finge simpatia - ecco rafforzarsi il fronte degli avversari. Cosa sta succedendo in Honduras : Che il suo sbarco sull’Isola dei Famosi sarebbe stato un momento topico di questa edizione 2018 era Cosa da mettere ampiamente in preventivo. Quello di Valeria Marini non è un nome come gli altri e la decisione della produzione di farla arrivare in Honduras è stata presa soprattutto per mischiare nuovamente le carte in vista di un finale di reality che a questo punto si preannuncia pepatissimo. Lei, la Valeriona nazionale, non ha ...

L’ultima Cosa di cui preoccuparvi è la stazione spaziale cinese che cadrà sulla Terra : Rientrerà nell'atmosfera tra qualche giorno, ma è una cosa che succede spesso con i veicoli spaziali The post L’ultima cosa di cui preoccuparvi è la stazione spaziale cinese che cadrà sulla Terra appeared first on Il Post.

Nuovo governo - adesso Cosa succede? Consultazioni e non solo : tutte le tappe : Dopo l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato il primo passaggio istituzionale sono state le dimissioni dell'ormai ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che è salito al Quirinale per ...

“Non sono incinta!”. Ieri bellissima - oggi gonfia e paonazza. Attrice amata e osannata sul red carpet si è presentata in condizioni non ottimali. I fan felici si sono congratulati - ma la sua risposta ha gelato : “Ecco Cosa mi succede…” : Ultimamente si era fatta notare per le sue forme più che generose. Paparazzata in aeroporto aveva fatto pensare a tutti che fosse incinta. In effetti, la bella star indossava in look molto casual, cappellone antipaparazzo, pantaloni e felpa. Ma dalla maglia che indossava usciva fuori un pancione tondo che non lasciava dubbi: tutti hanno pensato che fosse in dolce attesa. Poi l’ultimo red carpet di Drew Barrymore non ha fatto che ...