Cosa c' è nel nuovo BergamoPost che dal 30 marzo è in edicola

Pirlo ospite da Cattelan nell'ultima puntata stagionale di Epcc : ecco Cosa è stato capace di fare : Ultima puntata della stagione per il late show di Sky Uno HD E poi c'è Cattelan . Dopo 40 appuntamenti con grandi ospiti dello spettacolo e dello sport internazionali, Alessandro Cattelan accoglie in studio il regista di Juve, Milan e della Nazionale Andrea Pirlo . Dopo l'intervista alla scrivania, in cui Pirlo ricorda anche della partita ...

“Trovato il suo corpo”. Il giallo che ha scosso Hollywood - l’orribile fine di una ragazza bella e talentuosa che sognava di sfondare nel mondo dello spettacolo. Cosa le è successo davvero : Un caso che ha scioccato il mondo dello spettacolo e che sta tenendo banco su tutte le principali testate americane, la morte misteriosa di una ragazza che aveva lasciato la sua patria per andare a inseguire il suo sogno, diventare una star di Hollywood, e che invece era di colpo sparita nel nulla lo scorso febbraio. Ora, ecco arrivare la drammatica notizia del ritrovamento del corpo di Adea Shabani, giovane 25enne di origini macedoni che ...

Cane fiuta qualCosa nel terreno : la scoperta shock : ossa umane - forse di 15enne scomparsa : Il macabro rinvenimento per caso durante controlli antidroga con unità cinofile da parte della Guardia di finanza. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica.Continua a leggere

Pio e Amedeo : “Ecco Cosa faremo nella terza puntata di Emigratis 3” : Pio e Amedeo: “nella terza puntata di Emigratis 3, un ragazzo autistico a Las Vegas” cosa faranno Pio e Amedeo nella terza puntata di Emigratis 3? A svelare quello che succederà nel nuovo appuntamento con il popolare programma di Mediaset, che torna in onda lunedì 2 aprile 2018 in prima serata su Italia1, sono stati […] L'articolo Pio e Amedeo: “Ecco cosa faremo nella terza puntata di Emigratis 3” proviene da Gossip ...

”Ecco Cosa è”. Mini-scheletro ‘alieno’ : ritrovato nel 2003 - finalmente svelato il mistero della piccola mummia : Un misterioso Mini-scheletro scoperto nel Deserto di Atacama, nel Cile, ha rivelato ora a medici e archeologi tutti i suoi segreti. Grazie a un’analisi forense e al test del Dna, un team dell’University of California a San Francisco e della Stanford University ha fatto luce sul reperto, da alcuni ritenuto alieno, ma anche sull’origine di rare patologie ossee. Lo scheletro, rinvenuto in una borsa di pelle dietro una ...

“Ecco Cosa ha avuto”. Fabrizio Frizzi : il vero motivo del decesso. Dopo il malore aveva parlato di ischemia : ma era solo un campanello d’allarme. Ora la rivelazione : “Sapeva tutto” : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto il pubblico italiano. Il conduttore de L’Eredità è deceduto per un’emorragia cerebrale ma da qualche mese Frizzi stava combattendo contro una malattia. Una malattia della quale l’ex marito di Rita Dalla Chiesa non ha mai voluto svelare i dettagli, preferendo lottare nella massima riservatezza, come era suo costume per tutti gli aspetti della vita privata. Anche Dopo la sua scomparsa la seconda ...

La Raggi perde un altro pezzo Lascia l'assessore al Commercio Roma - che Cosa accade nella giunta : La giunta di Roma guidata da Virginia Raggi perde un altro pezzo, e continua così la morìa di assessori capitolini. Anche l'assessore al Commercio Adriano Meloni, infatti, Lascia l'incarico Segui su affaritaliani.it

Principe Harry e Meghan Markle : c’è qualCosa di strano nelle partecipazioni del Royal Wedding : Gli invitati al matrimonio dell’anno, presto riceveranno le partecipazioni che sono appena state stampate e spedite. Ma qualcuno ha notato qualcosa di strano, ovvero quello che sembra un errore nei nomi degli sposi, il Principe Harry e Meghan Markle. Ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”ab692033-e2ca-493c-8f72-389fedeaf00a”] Kensigton Palace non sbaglia! Il Royal Wedding sarà il prossimo 19 maggio con la cerimonia nella ...

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che Cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : Morto il 27 marzo 1968 in un incidente aereo, il cosmonauta Gagarin ci ha lasciato molto più di un record storico e qualche monumento in memoria

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che Cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : “Da quassù la Terra è bellissima. Senza frontiere, né confini”. Ci ha lasciati 50 anni fa esatti (il 27 marzo 1968) Jurij Gagarin, l’uomo che per primo aveva raggiunto lo Spazio e pronunciato, da là, queste parole. Mezzo secolo fa, a 34 anni appena compiuti, Jurij Alekseevic Gagarin si schiantava al suolo col suo piccolo caccia Mig-15Uti, perdendo la vita con il copilota Vladimir Seryojin, non è ancora chiaro se per una collisione in volo o per ...

Fabrizio Frizzi - l'aneddoto prima di morire con un perfetto sconosciuto : Cosa gli rispose nel 2010 : Non solo frasi di addio scritte da amici e personaggi dello spettacolo, o addirittura della politica, ma anche da migliaia e migliaia di persone che con lui avevano avuto un aneddoto da condividere. ...

Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Ed è Salvini (di fatto) a lanciarlo Governo - che Cosa accade nella Lega : Primo punto. Domenica 25 marzo Matteo Salvini scrive sui social: il premier dovrà essere di Centrodestra. Secondo punto. Lunedì 26 marzo il segretario della Lega afferma: sono pronto a fare il presidente del Consiglio ma non dirò mai 'io o la morte'... Segui su affaritaliani.it

Fabrizio Frizzi - lo straziante ultimo abbraccio di Antonella Clerici : Cosa avrebbero dovuto fare - tra pochi mesi : Tra pochi mesi Fabrizio Frizzi , Antonella Clerici e Carlo Conti avrebbero dovuto condurre I migliori anni . Purtroppo non andrà così, perché un' emorragia cerebrale ha stroncato Frizzi a 60 anni. Su ...

“Fabrizio…”. Lo strazio di Antonella Clerici per la morte di Frizzi. Colleghi ma soprattutto amici - quella ‘Cosa’ che stavano per fare insieme : Più che Colleghi amici. Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. Era bello vederli insieme, con quel modo schietto ed a tratti fanciullesco di dire le cose. Sguardi puliti e sorriso sempre sul volto. Antonella continua. La corsa di Fabrizio invece si è fermata. All’improvviso, nel pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Antonella non dimentica. E non potrebbe. Lei che con Frizzi, e l’amico Carlo Conti, avrebbe dovuto condurre la ...