Nuovi guai giudiziari per l'ex presidente francese Nicolasche è statoassieme al suo avvocato Herzog e all'ex magistrato Azibert,per traffico d'influenza e,riporta il quotidiano Le Monde.nel 2014, per l'accusa, avrebbe tentato di ottenere, tramite il suo avvocato, informazioni dall'allora magistrato in Cassazione Azibert, nel procedimento sui finanziamenti illeciti alla sua campagna elettorale.(Di giovedì 29 marzo 2018)