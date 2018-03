: Le due Coree (Sognare sugli atlanti III) - vinzabora : Le due Coree (Sognare sugli atlanti III) - Mister_Maio_X : Coree, altro che Londra o Tokyo: la migliore metropolitana del mondo è a Seul - oldo_bis : @aCornflakeGirl Coree, altro che Londra o Tokyo: la migliore metropolitana del mondo è a Seul -

Al via gli incontri ministeriali fra le duesul programma deldi fine aprile tra i leader dei due Paesi, il primo dal 2007 e il terzo in assoluto. Il luogo dell'incontro è il villaggio di confine di Panmunjom. Il ministro dell'Unificazione sudcoreano, Cho Myoung-gyon, e il capo del Comitato nordcoreano per la riunificazione pacifica della patria, RiSon-gwon, guidano le rispettive delegazioni per arrivare al vertice tra Moon Jae-in e Kim Jong-un.(Di giovedì 29 marzo 2018)