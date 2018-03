Coppa America | da catamarani a monoscafi | le regole per il 2021

Ginnastica - American Cup 2018 Oggi show a Chicago : programma - orario d'inizio e tv. Come seguire la gara di Coppa del Mondo - 3 marzo - : La protagonista indiscussa sarà Morgan Hurd, Campionessa del Mondo in carica , pronta a regalare una gioia al proprio pubblico. La statunitense se la dovrà vedere con la giapponese Mai Murakami, ...

Ginnastica - American Cup 2018 : data - programma - orari e tv. Come seguire la Coppa del Mondo? Spettacolo a Chicago - c’è Morgan Hurd : Sabato 3 marzo si disputerà l’American Cup 2018 di Ginnastica artistica, una delle gare più importanti dell’intera stagione, una delle grandi classiche della Polvere di Magnesio, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e che segna ufficialmente l’inizio ufficiale della stagione. A Chicago (Illinois, USA) spazio dunque alla prima tappa della Coppa del Mondo 2018 all-around: nove ginnaste e nove ginnasti si ...

Vela - Coppa America 2021 : la Sardegna lancia la sfida! Barca ed equipaggio tutti isolani per sognare in Nuova Zelanda : La Coppa America 2021 sta prendendo sempre più forma ed avrà come protagonista l’Italia. La Sardegna in particolare: non solo perché Luna Rossa ha cominciato a Cagliari i suoi allenamenti e costruirà la propria base nel capoluogo sardo, ma anche perché la Fondazione “Adelasia di Torres” è pronta a lanciare la sua sfida. In tutti i sensi, dal momento che la spedizione avrà un forte carattere territoriale. A capo ci sarà ...

