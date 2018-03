optimaitalia

: CONTINUA IL 'PRIMA GLI ITALIANI TOUR' Il segretario: via Fornero e spesometri, legittima difesa e revisione dei t… - LegaSalvini : CONTINUA IL 'PRIMA GLI ITALIANI TOUR' Il segretario: via Fornero e spesometri, legittima difesa e revisione dei t… - OptiMagazine : Continua il tour di Jovanotti, nuovi concerti in arrivo: il messaggio dell'artista - patriziaq : RT @Federmeccanica: #ImpresaDay non si ferma e continua il suo tour sul territorio italiano. Il nostro DG @ste_franchi oggi in #Veneto a #V… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ildi. L'artista è al momento in pausa dopo il live che ha tenuto a febbraio e a marzo nei primi tre palasport italiani e si prepara alle nuove tranche delche lo porteranno in tutta Italia fino all'inizio del mese di giugno.Ildi, nel 2018 ha avuto inizio il 12 febbraio scorso con una serie dial Mediolanum Forum di Assago (Milano) per proseguire verso Rds Stadium di Rimini a marzo e poi al Nelson Mandela Forum di Firenze dove si è tenuto l'ultimo concerto lo scorso 22 di questo mese.Dopo qualche giorno di pausa, ildiriprenderà il 3 aprile dal Pala Alpidi Torino e proseguirà verso l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), poi farà tappa al Palalottomatica di Roma dove resterà dal 19 aprile al 2 maggio.A seguire, i palazzetti interessati daldisaranno quelli di Acireale, Eboli, ...