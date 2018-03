Consultazioni | si inizia il 4 aprile con Casellati e Fico

ilgiornale

(Di giovedì 29 marzo 2018) Archiviate le votazioni al Parlamento con l'elezione degli uffici di presidenza di Senato e Camera, si avvicina il momento in cui il presidente della Repubblica dovrà scegliere il nuovo presidente del Consiglio incaricato di formare un governo.Il Quirinale ha quindi stilato il calendario delleattraverso le quali Sergio Mattarella sonderà cariche dello Stato e forze politiche per capire a chi affidare il compito di guidare il Paese nei prossimi anni. Si parti il 4alle 10,30, quando al Colle salirà la seconda carica dello stato, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta. Un'ora dopo toccherà a quello della Camera, Robertoe poi, alle 12,30, a Giorgio Napolitano, in qualità di presidente della Repubblica emerito. Nel pomeriggio inizieranno lecon i gruppi parlamentari in ordine decrescente: alle 16 il gruppo Per le Autonomie ...