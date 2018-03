Consultazioni per nuovo governo | il calendario | si inizia il 4 aprile

Consultazioni per il Governo - il calendario : Il 4 aprile iniziano gli incontri al Quirinale con il presidente Mattarella, ma il giorno clou sarà il 5, quando saliranno al Colle i rappresentanti dei maggiori partiti

Governo - il calendario delle Consultazioni al Colle : M5s per ultimo da Mattarella : Comincerà con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per finire 30 ore dopo con i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle, ultimi trai big dopo la Lega. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale. Due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, per completare il primo giro di confronti con i partiti. Dopo Casellati, la prima a parlare con ...

Colle - due giorni e mezzo di Consultazioni per sentire le forze politiche : Roma. 48 ore di consultazioni per la crisi. O, al massimo, due giorni e mezzo. Nel pomeriggio, probabilmente attorno alle 17, sarà reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale ...

Governo : Consultazioni dal 4 aprile - tensione al Senato per l'elezioni dei vicepresidenti : Le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo da parte del presidente della Sergio Mattarella con le cariche istituzionali (l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e i nuovi...

Salvini : “La Lega va da sola al Colle per le Consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” : Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Continua a leggere

Nessun incarico a perdere. Il Colle si prepara allo stallo - possibili Consultazioni bis : Se si prosegue tra puntigli e veti, con Di Maio che ripete «sarò io premier oppure Nessuno» e Salvini gli ribatte «ok, allora Nessuno», con il primo che non vuole ritrovarsi insieme a Berlusconi e l’altro che viceversa se lo porta dietro, se insomma continuerà questo stallo tra i protagonisti, e nemmeno l’incontro previsto per la prossima settimana...

Dal 3 aprile le Consultazioni. Per il nuovo governo subito una manovra : Il governo dovrà mettere in piedi subito una manovrina e poi trovare 30 miliardi per il def oltre alle somme necessarie per le nuove scelte politiche del neo esecutivo -

Di Maio - "Salvini mantiene parola"/ Sfida M5s-Lega per Governo : "dialogo con tutti". Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, 'Matteo Salvini mantiene parola data': ora Sfida M5s-Lega per Governo, 'parliamo con tutti, sarò premier'. Consultazioni post-Pasqua.

Di Maio e Salvini - prove di patto per il governo con nodo premier : le Consultazioni dopo Pasqua : Una scelta che ha anche un sapore elettorale perché porta a capo della Camera il volto storico del Movimento e preannuncia quella rivoluzione nei costi della politica promessa da tempo. Niente, ...

Di Maio - “Salvini mantiene parola”/ Sfida M5s-Lega per Governo : “dialogo con tutti”. Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora Sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi, tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Riunioni - Consultazioni e fiducia : il calendario giorno per giorno fino al nuovo governo : I presidenti di Camera e Senato sono stati eletti, il premier Paolo Gentiloni, come da prassi, si...

Paolo Gentiloni al Quirinale per dimettersi. Ecco cosa succede ora fino alle Consultazioni : L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano al Quirinale nello stesso pomeriggio della loro elezione ...

Gentiloni al Quirinale per dimettersi. Ecco cosa succede ora fino alle Consultazioni : L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano al Quirinale nello stesso pomeriggio della loro elezione ...

Spia russa : Ue richiama ambasciatore a Mosca per Consultazioni. 'Rammarico' del Cremlino : Il vertice Ue ha deciso di richiamare per consultazioni l'ambasciatore dell'Unione in Russia. Lo si è appreso da fonti europee. Secondo le indicazioni raccolte l'ambasciatore dovrebbe restare lontano ...