Consultazioni dal 4 4 | inizia Casellati

Consultazioni al Quirinale dal 4 aprile : 21.10 Le Consultazioni del presidente Mattarella per la formazione del nuovo governo inizieranno mercoledì 4 aprile. Il calendario è ancora in via di definizione ma è prevedibile che impegneranno tutto il resto della settimana. I presidenti di Camera e Senato ed il presidente emerito Giorgio Napolitano potrebbero salire al Colle mercoledì in mattinata.