Consultazioni Colle | Governo Mattarella | apre Casellati | chiude Di Maio Ok Salvini e

GOVERNO, Calendario CONSULTAZIONI al COLLE per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi

Governo - il calendario delle Consultazioni al Colle : M5s per ultimo da Mattarella : Comincerà con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per finire 30 ore dopo con i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle, ultimi trai big dopo la Lega. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale. Due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, per completare il primo giro di confronti con i partiti. Dopo Casellati, la prima a parlare con ...

Colle - due giorni e mezzo di Consultazioni per sentire le forze politiche : Roma. 48 ore di consultazioni per la crisi. O, al massimo, due giorni e mezzo. Nel pomeriggio, probabilmente attorno alle 17, sarà reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale ...

Salvini : “La Lega va da sola al Colle per le Consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” : Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Continua a leggere

Nessun incarico a perdere. Il Colle si prepara allo stallo - possibili Consultazioni bis : Se si prosegue tra puntigli e veti, con Di Maio che ripete «sarò io premier oppure Nessuno» e Salvini gli ribatte «ok, allora Nessuno», con il primo che non vuole ritrovarsi insieme a Berlusconi e l’altro che viceversa se lo porta dietro, se insomma continuerà questo stallo tra i protagonisti, e nemmeno l’incontro previsto per la prossima settimana...

Caos Pd. Calenda si iscrive - Renzi va a sciare : 'Non salgo al Colle per le Consultazioni' : 'Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd '. L'annuncio di prima mattina e su twitter, è di Carlo Calenda , ministro dello ...