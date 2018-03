Governo - Consultazioni al via il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico | Ecco il calendario : La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica sarà il presidente del Senato. Sarà poi il turno del presidente della Camera e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Governo - Consultazioni al via il 4 aprile : si parte con Casellati e Fico | Seguito l'ordine di parlamentari eletti : Il 4 aprile partiranno le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. La prima figura istituzionale a recarsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarà poi il turno del presidente della Camera, Roberto Fico, e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Il 5 aprile toccherà invece a Pd, Forza Italia, Lega e M5s.

Pressare la Lega guardando al Pd (e a Delrio...). Domani al via le Consultazioni M5s : Giovedì di Pasqua, Montecitorio, palazzo dei gruppi parlamentari, singole deLegazioni che si avvicendano. Sono questi il quando e il come dell'ennesima girandola di pre-consultazioni promosse dal Movimento 5 stelle. Un calendario ancora tutto da fissare, ma che ha già anche un "chi". Saranno infatti i capigruppo dei vari partiti, da ieri eletti anche formalmente, a guardarsi occhi negli occhi e a provare a dirimere una matassa ...

Verso il nuovo governo : a breve via alle Consultazioni al Quirinale : Il prossimo 3 aprile, presumibilmente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via alle consultazioni e ascolterà i vari gruppi parlamentari che lo guideranno nella scelta per il conferimento dell'incarico di governo. Ecco tutte le tappe.Continua a leggere

Ora la palla è a Mattarella - Consultazioni al via dal 3 - : Roma, 24 mar. , askanews, Il Senato e la Camera, dopo l'insediamento di ieri, hanno eletto questa mattina i rispettivi presidenti. La prossima settimana le due Camere procederanno, con tempi diversi, ...

