Consip - due ore di confronto all’americana tra il ministro Lotti e l’ex ad Marroni : Si è tenuto nel pomeriggio il faccia a faccia davanti ai magistrati che indagano su Consip , tra ministro Luca Lotti e l'ex amministratore delegato della centrale acquisti della Pa Luigi Marroni , 'grande accusatore' dell'inchiesta. Le ricostruzioni dei due sono state messe a confronto nel corso dell'atto istruttorio che si è tenuto in una caserma dei carabinieri, per circa due ore. Lotti venne iscritto sul registro degli indagati, ...

Corruzione - 15 arresti per associazione a delinquere : ci sono un pm - un ex legale di Eni e due già coinvolti in caso Consip : Una operazione congiunta tra la Procura di Roma e Messina ha portato la Guarda di Finanza ad effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e Corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, l’avvocato Piero Amara e gli imprenditore Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti, quest’ultimo già coinvolto nel caso ...