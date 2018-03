Consip | al via confronto all’americana tra ministro Luca Lotti ed l’ex ad Luigi Marroni

Antitrust : Consip - istruttoria avviata su nostra segnalazione : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Il procedimento è stato avviato su segnalazione della stessa Consip, che nel corso dell’attività di giudicazione della gara aveva ravvisato possibili criticità concorrenziali”. Così la Consip in una nota in merito all’istruttoria avviata dall’Antitrust sulla sara per la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche ...

Consip - pg archivia sanzioni Woodcock : 23.25 La procura generale della Cassazione ha archiviato tutte le istruttorie avviate nei confronti del pm di Napoli Woodcock mirate ad accertare eventuali profili di violazioni disciplinari nell'inchiesta Consip-Cpl Concordia. Il ministro della Giustizia non si è opposto. Tra le archiviazioni anche quella relativa alla mancata iscrizione a Napoli nel registro degli indagati di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo e la fuga di notizia ...

Consip - pg Cassazione archivia istruttorie disciplinari su pm Henry John Woodcock : La procura generale della Cassazione ha archiviato tutte le istruttorie avviate nei confronti del pm di Napoli Henry John Woodcock finalizzate ad accertare eventuali profili di violazioni disciplinari compiute dal magistrato nell’inchiesta Consip-Cpl Concordia. Tra le archiviazioni figura anche quella relativa alla mancata iscrizione a Napoli nel registro degli indagati di Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo. Il ministro della Giustizia ...

Caso Consip - lunedì al via il procedimento disciplinare per Woodcock : Sono due dei pm titolari dell'inchiesta che ha coinvolto Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, e che ora sta infiammando la polemica politica. Ma domani i sostituti procuratori Henry ...

Consip - archiviazione Woodcock-Sciarelli : 11.54 Archiviata l'inchiesta sul pm napoletano Woodcock e la giornalista di 'Chi l' ha visto?' Sciarelli, per l'ipotesi di concorso in rivelazione del segreto d' ufficio. Per Woodcock, archiviata anche l'ipotesi di falso.Così il gip di Roma, che ha recepito le conclusioni del pm. Le accuse riguardavano la fuga di notizie sull'esistenza di un'indagine su Consip. L'ipotesi era che a fare uscire la notizia fosse stato Woodcock, facendola arrivare ...

Consip - il gip di Roma : archiviazione per Woodcock e Sciarelli : Il gip di Roma Alessandra Boffi ha archiviato le posizioni del pm di Napoli Henry John Woodcock e della giornalista Federica Sciarelli, indagati entrambi per concorso in rivelazione del segreto d'...