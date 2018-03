Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma | Carmen Consoli | Fatboy Slim ed i Canova tra i

5 Seconds of Summer : potrebbe essere questa la scaletta del Concerto di Milano : Giovedì 29 marzo 2018 è il grande giorno del ritorno in Italia dei 5 Seconds of Summer. Se sei tra quelli che fin dall’annuncio del concerto hanno segnato in rosso questa data sul calendario e non hai mai smesso di contare i giorni, le ore e i secondi che ti separano dall’inizio del live, qui c’è quello che fa per te! via GIPHY Siamo andati a dare un’occhiata alle scalette delle precedenti date dei 5 Seconds of Summer di ...

Ufficiali i primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - da Carmen Consoli a Fatboy Slim : I primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma sono finalmente Ufficiali. Il cast completo sarà reso noto nelle prossime settimane, ma sono già tanti i nomi degli artisti che sono pronti a dare spettacolo sul palco del grande live organizzato per la Festa dei Lavoratori nella Capitale. Atteso un grande headliner, impersonato da Fatboy Slim, che approderà nella Città Eterna a 20 anni dalla pubblicazione del suo album più noto, You've ...

Ermal Meta canta con Giuseppe - prime prove live in vista del Concerto al Forum di Assago (video) : Ermal Meta canta con Giuseppe, il bambino prodigio che ha conquistato il cuore del cantautore di Fier e del web intero! In occasione di un firmacopie tenutosi a Cosenza il 28 marzo, Ermal Meta è stato raggiunto anche dal piccolo musicista Giuseppe, protagonista di un video pubblicato su Facebook in cui canta e suona abilmente Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, nonché canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Grazie ...

“Me lo ha detto prima di morire”. Isola dei Famosi - le parole choc. Solo dopo l’ultima puntata arriva la dichiarazione “pesante” dell’ex naufrago. Cosa è successo prima del programma. SConcerto assoluto : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è successo nulla di così “particolare”, il caso è scoppiato in seguito. Che poi “caso” non è la parola giusta. Ora vi illuminiamo, tranquilli.No, per una volta non c’entra nulla Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco, ufficialmente, non era ancora iniziato. Per una volta, Francesco Monte è stato “graziato” ...

Spagna : Siamo Veneto - sConcerto per arresto Puigdemont nel silenzio totale dell'Europa : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - “Quanto sta accadendo in Catalunya, nel silenzio totale dell’Europa, lascia sconcertati. La Spagna pensa di mettere il bavaglio alle aspirazioni indipendentiste del Popolo catalano a suon di arresti, comportamento indegno e criminale attuato da uno Stato membro dell’Uni

6 star della musica che non sono mai state in Concerto in Italia : Sappiamo che sembra strano, ma esistono ancora star della musica internazionale che non si sono mai esibite in concerto in Italia. via GIPHY Sia chiaro, noi intendiamo live veri e propri, non ospitate in altri show o in tv. Artisti come Eminem e Demi Lovato hanno rimediato questa imperdonabile mancanza proprio quest’anno: nei prossimi mesi, infatti, si esibiranno rispettivamente a Milano e a Bologna. Nel video qui sotto abbiamo citato 6 ...

Il 'Concerto per Gasparina e Rainer Maria' chiude la Festa della letteratura e della poesia : Per 15 anni ha preso parte, come attrice e come regista al 'Teatro a leggio' a cura degli 'Amici della Contrada' Ha ideato e realizzato spettacoli per il Museo Revoltella e quello, alla Sala ...

Un quiz per il Concerto delle Vibrazioni : il nuovo contest del Mattino : Dopo la partecipazione al sessantottesimo Festival di Sanremo con 'Così sbagliato' e la pubblicazione del quinto album di inediti 'V', Le Vibrazioni sono tornate on the road. Il tour della band ...

Emma in Concerto a Tokyo e Las Vegas prima del tour per Essere qui : tutti i dettagli : Emma in concerto a Tokyo e Las Vegas prima del tour dedicato a Essere qui. Sono queste le ultime novità in seno alla prossima programmazione live dell'artista salentina, che si prepara quindi per lasciare l'Italia e portare la sua musica in giro per il mondo. Il primo appuntamento si terrà il 21 aprile a Tokyo, in occasione del Festival Italia Amore Mio al quale parteciperà anche Shade. Un'occasione molto importante, per Emma, che così ...

Le Vibrazioni in Concerto prima del talent show : ... a Cologno Monzese, per esser precisi, che andrà in onda giovedì 22 marzo alle 21:10 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming. Una coppia di genitori c'era davvero ed erano quelli di Marco ...

25 anni della Nuova Orchestra Scarlatti - Concerto al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare mercoledì 21. : Una sorte di ambasciatrice musicale italiana nel mondo ed è giusto omaggiare i 25 anni della sua attività con uno spettacolo suggestivo e appassionante, con un organico al gran completo di circa 160 ...

20 marzo - Il Quartetto "Esperia" in Concerto a Vico del Gargano - Foggia - : La stagione concertistica è realizzata con il patrocinio e il contributo di Regione Puglia – Sezione Economia della Cultura, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di ...

Steven Tyler in Concerto nelle terre del Barolo : Il tour partirà a giugno e toccherà le principali città del mondo, facendo tappa fra le altre a New York, Madrid e Londra. Con lui sul palco la band di Nashville The Loving Mary e, in tutte le date ...

Laura Pausini : 'Incinta la notte del Concerto al Royal Albert Hall di Londra' : Un passaggio dell'intervista di Fabio Fazio a Laura Pausini durante la puntata di Che Tempo che Fa di domenica 18 marzo. È lì che la cantante emiliana ha confessato di avere individuato la notte in ...