Con Vodafone quale prezzo Huawei P20 e P20 Pro? Tanti giga e hotspot gratuito

Nuova edizione di Vodafone Happy al via dal 5 aprile Con nuovi premi : Dopo l'azzeramento dei sorrisi avvenuto ieri, l'operatore rosso annuncia che Vodafone Happy prenderà il via con una Nuova edizione a partire dal 5 aprile con nuovi premi. Nel frattempo anche questa settimana ci aspetta un nuovo Happy Friday. L'articolo Nuova edizione di Vodafone Happy al via dal 5 aprile con nuovi premi proviene da TuttoAndroid.

AGCM : illecito Concorrenziale per Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb : AGCM, nel bollettino del 26 marzo 2018, comunica che le compagnie telefoniche Tim, Wind Tre, Fastweb e Vodafone, hanno concordato un fronte comune per contrastare la decisione di AGCOM sull’illiceità della fatturazione quadrisettimanale. Lo scambio di comunicazioni avvenuto anche nelle sedi di ASSTEL oltre che tramite scambio di e-mail contrasta con le norme sulla concorrenza e l’Autorità Garante ha intimato il blocco del famoso ...

Con Vodafone viaggi in fibra a soli 24 - 90€! : Solo per oggi, giovedì 29 marzo, chi sceglierà Vodafone come operatore per la propria linea fissa di casa potrà contare …

SeConda edizione Vodafone Happy dal 5 aprile : Happy Friday Confermato - quali nuovi premi? : Vodafone Happy non ci abbandona ma torna in una nuova edizione in partenza a giorni, più esattamente dal 5 aprile. Allo stesso modo, l'iniziativa Happy Friday che è attiva da mesi ogni venerdì appunto continuerà ad allietare il weekend dei fedelissimi del brand senza alcuna interruzione, a partire pure dal regalo previsto per domani 30 marzo. Le conferme qui riportate sono ufficiali e in particolar modo sono state rese note direttamente sul ...

Rimodulazioni Vodafone - Wind Tre - Tim : che Confusione tra mobile e fisso : Le Rimodulazioni Vodafone, Tim e Wind Tre stanno mandando in confusione le persone, anche chi dovrebbe informare. L’Antitrust ha bloccato sul nascere l’aumento di quel famoso 8,6 per cento che le compagnie telefoniche hanno imposto con il passaggio alla fatturazione quadrisettimanale. Per ora le tariffe non subiranno aumenti, almeno quelle mobile, diverso discorso per il fisso. Rimodulazioni Vodafone, Tim, Wind: che confusione Il 7 ...

Inizia la settimana Con questa Super Offerta Vodafone! : Con l’inizio della settimana, Vodafone propone delle “Super offerte” dedicate alle sue tariffe fibra ottica ed ADSL che potranno essere …

Digital eConomy : gli under 30 pensano di non essere pronti - Vodafone lancia un programma per aiutarli - EConomyup : Vodafone si è prefissata l'obiettivo di espandere i programmi esistenti dedicati a neolaureati, stagisti, apprendisti e altri percorsi formativi in tutto il mondo³ per raggiungere un totale di ...

L’estate degli utenti Vodafone si preannuncia calda - Con le nuove rimodulazioni : Vodafone rompe gli indugi e dopo un periodo di relativa calma annuncia le prime rimodulazioni, relative per il momento alle offerte dati su linea fissa o mobile. Sarà un modo per recuperare dopo la recente delibera dell'Antitrust? L'articolo L’estate degli utenti Vodafone si preannuncia calda, con le nuove rimodulazioni proviene da TuttoAndroid.

Vodafone : Con il ritorno dei rinnovi mensili non ci saranno aumenti dei costi delle offerte : Dopo la sospensione cautelare da parte dell’Antitrust per l’incremento del canone del +8,6% a seguito del ritorno della fatturazione mensili …

Torna Vodafone Happy Friday Con una promozione legata a Benetton : Come ogni venerdì Vodafone Torna a proporre ai propri utenti il nuovo regalo della promozione Happy Friday. Questa settimana è la volta di nuovi sconti, validi online o nei negozi Benetton. L'articolo Torna Vodafone Happy Friday con una promozione legata a Benetton proviene da TuttoAndroid.

Piccolo prezzo Huawei P20 Lite Con Vodafone : link sfondi disponibili per tutti : Il prezzo del Huawei P20 Lite tiene banco dopo che il suo lancio commerciale è stato anticipato nel nostro paese, prima presso le catene di elettronica e poi anche a rate con i vettori mobili (è di ieri la nostra analisi sull'offerta dedicata dell'operatore Wind). Proprio questo smartphone è in vendita anche con Vodafone e allo stesso tempo è pure possibile godere già degli sfondi del device scaricabili per tutti i Huawei meno recenti. Insomma, ...

Polemiche sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust Contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Vodafone annuncerà il canvass Con le offerte mensili il 25 marzo : Vodafone si prepara a introdurre un nuovo canvass, valido dal 25 marzo, con le offerte calcolate su base mensile. Tra le novità più importanti ci sarebbe la possibilità di effettuare il tethering senza costi aggiuntivi. L'articolo Vodafone annuncerà il canvass con le offerte mensili il 25 marzo proviene da TuttoAndroid.

Grosse novità per Huawei P9 Lite Vodafone Con aggiornamento B341 : come attivare il VoLTE : Arrivano novità decisamente importanti in queste ore per gli utenti che hanno deciso di acquistare il cosiddetto Huawei P9 Lite nella sua versione brandizzata Vodafone, in quanto da alcune ore a questa parte si registrano le prime segnalazioni da parte degli utenti che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento B341. A conti fatti, dopo il download dovreste ritrovarvi installata la patch di febbraio, ma dal changelog emerge soprattutto una ...